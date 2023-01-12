У Путіна і Сталіна однакові фобії: політолог розповів, чого бояться диктатори

Президент Росії Владімір Путін намагається розв'язати конфлікт між своїми найближчими соратниками. Робить він це для того, щоб убезпечити себе.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, Путін віддзеркалює поведінку Йосипа Сталіна.

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Потаємні страхи Путіна

Олександр Антонюк зауважив, що президент Росії має фобію, яка нагадує страх, який мали його попередники.

Як і будь-який диктатор, наприклад, Сталін, якого ми згадуємо, Путін має фобію, що його рано чи пізно захочуть скинути,

– зауважив він.

За словами політолога, Путіним керують його інстинкти самозбереження й, очевидно, боязнь. Через це Владімір Путін своїми руками готовий нацькувати "вежі Кремля".

"Сьогодні зміню одного, завтра знову Суровікіна витягнемо, Герасимова попустимо", – підкреслив політолог.

За словами Антонюка, Путін робить це для того, щоб тримати в тонусі всі ворожі табори. Головна мотивація – зберегти своє існування на посаді й взагалі своє життя.

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Росією керують злочинці

Політолог розповів, що у Росії протягом останніх лише місяців починають набирати політичної ваги кримінальні особи. Наприклад, керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Це все робиться не просто так.

"Те, що усунули Суровікіна – це у такий спосіб "попустили" самого Пригожина", – зауважив він.

За словами Антонюка, Путін прекрасно розуміє, що відкрив скриньку Пандори, надаючи своєму близькому оточенню можливість зв’язуватися із легалізованими злочинними угруповуваннями. Яскравим прикладом є ПВК "Вагнера".

Втім, диктатор також знає, що відповідати за програну війну все ж доведеться.

У Росії прекрасно усвідомлюють, що цю війну вони вже програють, тому не жаліють жодних ресурсів,

– додав політолог.

На його думку, уже сьогодні Путін остаточно не зважає на життя своїх громадян.

"Він буде готовий кидати мільйон чи два мільйони людей, аби лише довше протриматися при владі", – зазначив Антонюк.

Яскравим свідченням цього є оголошення повної мобілізації та закриття російських кордонів.

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