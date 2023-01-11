Про це під час стріму з правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 Канал. За його словами, у Путіна виникли дві проблеми, які пов'язані з діями Китаю та Індії.
До теми Китай вже бачить перемогу України, – політтехнолог про "здивування" Пекіна через війну
Китай відновлює закупівлю австралійського вугілля
Як нагадав Арестович, Китай та Австралія мали напружені дипломатичні відносини після того, як остання звинуватила Пекін в поширенні COVID-19. Після цього Китай перестав закуповувати австралійське вугілля.
Тепер Пекін знову почав імпорт вугілля з Австралії. При цьому Росія абсолютно демпінгує ціни та готова продавати його на найвигідніших умовах. Але Китай домовляється з австралійцями.
Про що це свідчить? Що Сі Цзіньпінь повільно розвертається "кормою" до Путіна. Він настільки токсичний, що навіть китайці стараються не мати з ним справи персонально. І це, незважаючи на всі дзвінки та запрошення. Бо слова – це одне. Потрібно дивитися на дії,
– зазначив Арестович.
Ізоляція Росії продовжується. І такі обмеження також б'ють по доходах окупантів.
Арестович розповів про цікаві "сюрпризи" від Китаю та Індії для Росії: дивіться відео
Індія роздумує, чи приєднатися до стелі цін на російську нафту
Паралельно в уряді Індії обговорюють можливість приєднатися до стелі цін на російську нафту в 60 доларів. Це може створити проблему для Росії. Адже як Індія, так і Китай – це зараз основні покупці російських енергоносіїв.
Торгівля з Індією – це друга опора Путіна, окрім Китаю. І вона теж потрохи вибивається,
– резюмував Арестович.
Деякі китайські чиновники непублічно висловлюють недовіру до Путіна
- Видання Financial Times з посиланням на 5 анонімних джерел наголошує, що Китай міг не знати про плани Путіна здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Через це вже понизили в посаді заступника глави МЗС Китаю.
- На початку лютого, коли Путін та Сі Цзіньпінь зустрілися в Китаї, російський диктатор сказав, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів, якщо Україна здійснить напад на російську територію". В Китаї це трактували як можливість обмежених військових дій, а не повномасштабного вторгнення.
- Зараз деякі китайські чиновники вже в приватних розмовах висловлюють певну недовіру до Путіна. Там все більше переконані, що Росія не виграє війну і стане ослабленою державою.