Про це під час стріму з правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 Канал. За його словами, у Путіна виникли дві проблеми, які пов'язані з діями Китаю та Індії.

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Китай відновлює закупівлю австралійського вугілля

Як нагадав Арестович, Китай та Австралія мали напружені дипломатичні відносини після того, як остання звинуватила Пекін в поширенні COVID-19. Після цього Китай перестав закуповувати австралійське вугілля.

Тепер Пекін знову почав імпорт вугілля з Австралії. При цьому Росія абсолютно демпінгує ціни та готова продавати його на найвигідніших умовах. Але Китай домовляється з австралійцями.

Про що це свідчить? Що Сі Цзіньпінь повільно розвертається "кормою" до Путіна. Він настільки токсичний, що навіть китайці стараються не мати з ним справи персонально. І це, незважаючи на всі дзвінки та запрошення. Бо слова – це одне. Потрібно дивитися на дії,

– зазначив Арестович.

Ізоляція Росії продовжується. І такі обмеження також б'ють по доходах окупантів.

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Індія роздумує, чи приєднатися до стелі цін на російську нафту

Паралельно в уряді Індії обговорюють можливість приєднатися до стелі цін на російську нафту в 60 доларів. Це може створити проблему для Росії. Адже як Індія, так і Китай – це зараз основні покупці російських енергоносіїв.

Торгівля з Індією – це друга опора Путіна, окрім Китаю. І вона теж потрохи вибивається,

– резюмував Арестович.

Деякі китайські чиновники непублічно висловлюють недовіру до Путіна