У Путина и Сталина одинаковые фобии: политолог рассказал, чего боятся диктаторы

Президент России Владимир Путин пытается разрешить конфликт между своими ближайшими соратниками. Делает он это для того, чтобы обезопасить себя.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, Путин отражает поведение Иосифа Сталина.

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Потаенные страхи Путина

Александр Антонюк отметил, что у президента России есть фобия, напоминающая страх, который имели его предшественники.

Как и любой диктатор, например, Сталин, которого мы вспоминаем, Путин имеет фобию, которую рано или поздно захотят сбросить,

– заметил он.

По словам политолога, Путиным руководят его инстинкты самосохранения и, очевидно, боязнь. Поэтому Владимир Путин своими руками готов натравить "башни Кремля".

"Сегодня сменю одного, завтра снова Суровикина вытащим, Герасимова попустим", – подчеркнул политолог.

По словам Антонюка, Путин делает это для того, чтобы держать в тонусе все вражеские лагеря. Главная мотивация – сохранить свое существование в должности и вообще свою жизнь.

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Россией руководят преступники

Политолог рассказал, что в России в течение последних лишь месяцев начинают набирать политический вес уголовные лица. К примеру, руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Это все делается не просто так.

"То, что устранили Суровикина – это таким образом "попустили" самого Пригожина", – заметил он.

По словам Антонюка, Путин прекрасно понимает, что открыл ящик Пандоры, предоставляя своему близкому окружению возможность связываться с легализованными преступными группировками. Ярким примером является ПВК "Вагнер".

Впрочем, диктатор также знает, что отвечать за проигранную войну все-таки придется.

В России прекрасно отдают себе отчет, что эту войну они уже проиграют, поэтому не жалеют никаких ресурсов,

– добавил политолог.

По его мнению, уже сегодня Путин окончательно не учитывает жизнь своих граждан.

"Он будет готов бросать миллион или два миллиона человек, лишь бы дольше продержаться у власти", - отметил Антонюк.

Ярким свидетельством тому является объявление полной мобилизации и закрытие российских границ.

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