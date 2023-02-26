Путін заговорив про розпад Росії: що криється за риторикою Кремля і на кого вона спрямована

Кремлівський диктатор Владімір Путін раптом заговорив про розпад Росії та знищення російського етносу, якого нібито прагне Захід. Путін виходить із договору зі США про стратегічні наступальні озброєння і вимагає інспекції ядерних арсеналів Франції та Британії.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, що насправді стоїть за новою риторикою Путіна, яку він озвучив пропагандистам. Які загрози та що намагається досягти Кремль – читайте далі в матеріалі.

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Кремль заявив, що Захід нібито хоче знищити Росію

Варто почати із заяви міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес. Вона певна, що останні заяви російського диктатора Путіна підтверджують, що він не готовий до закінчення війни.

Навпаки, його останні висловлювання свідчать про небезпеку для людства. Адже Путін намагається переконати всіх навколо, що війна не закінчиться поразкою Росії, отже Кремль готовий на будь-які жертви, аби лише зберегти владу диктатора.

Путін 26 лютого вже відверто пояснював росіянам, чому ті не мають зі страхом дивитися в очі смерті, а навпаки йти залюбки вмирати. Бо за логікою Путіна – це нібито не загарбницька війна, яку він може припинити будь-якої миті, а війна за виживання самої Росії.

В одному з пропагандистських шоу в Росії Путін заявив, що нібито Захід прагне розвалити Росію на частини, і якщо це станеться, то Захід точно встановить контроль над частинами розбитої недоімперії і от тоді, російський народ просто зникне.

Що цікаво, таку ж тезу, як реакцію на виступ Байдена у Варшаві, озвучив напередодні і Дмітрій Мєдвєдєв. Він лише розширив риторику про те, що якщо Росія програє у війні проти України, то тоді РФ припинить своє існування, внаслідок чого всіх росіян буде нібито поневолено.

Мєдвєдєв, як і Путін, запевняє, що насправді це війна не Росії проти України, а за виживання самої Росії. І навіть слова Байдена про те, що Росія просто може припинити цю війну, Мєдвєдєв перекручує для росіян зовсім інакше – нібито це заклик до розвалу РФ.

А от закінчити війну, за його логікою, можна лише припинивши постачання Україні зброї. Так, це виглядає, як задзеркалля, але саме таку риторику наразі взяли на озброєння в Кремлі.

Адже, маячня про захист російськомовних на Донбасі і денацифікацію України – вже не спрацьовує. Та і сам Путін вже відчуває, що його так звані еліти поступово відчувають на собі всю абсурдність війни, а отже можуть рано чи пізно прийти по його душу.

Отже, єдиний вихід для Путіна – мобілізувати росіян на тотальну війну нібито за виживання Росії.

Москва маніпулює рішенням вийти з договору зі США

Аби посилити цей меседж, Путін та Мєдвєдєв починають пояснювати росіянам, навіщо російський диктатор насправді вийшов із договору зі США про стратегічні наступальні озброєння.

Так, це той документ, який має регулювати кількість ядерних та балістичних міжконтинентальних ракет у обох сторін. По суті кожне продовження договору про СНО мало на меті ще й поступове зменшення ядерної зброї. А інший договір про нерозповсюдження ядерної зброї у світі, закріплював положення про те, що жодна нова країна не має отримати ядерної зброї.

І от Путін виходить із цього договору з американцями, запевняючи, що насправді США весь цей час дурили росіян і нарощували свій ядерний потенціал. Ба більше, тепер Путін заявляє, що Росія повернеться до ДСНО-3 лише коли буде досліджено питання ядерного потенціалу Британії та Франції.

Про який договір йдеться

Перший документ під назвою Договір про стратегічні наступальні озброєння було підписано ще у 1991 році, однак сучасний відлік спільного нагляду за ядерними арсеналами між США та Росією почався у 2010 році, тоді документ підписали Барак Обама та Дмітрій Мєдвєдєв.

Цей документ обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1 550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках – до 700.

Але головне тут інше – договір дозволяє обом сторонам спостереження над ядерними об'єктами з космосу, а також, щороку можливі 18 місій із США, які перевіряють дотримання договору на території Росії і навпаки. Але влітку минулого року Росія не допустила американську сторону до своїх озброєнь.

Уся проблема в тому, що Путін активно намагається переконати всіх навколо, що і цього разу Росію кинули. У грудні 2021 року Путін розповідав, що нібито в НАТО у 1997 році йому особисто пообіцяли не розширювати Альянс, але обіцянки не дотримали.

Тепер Путін апелює до того, що нібито Росію знову обдурили, адже, за його словами, свого часу РФ підписала Договір зі США, але він не включав ядерні потенціали Британії та Франції.

Слушно запитати, а чому ж Росія не наполягала на включенні цих країн до Договору? І тут Путін видає чергову маячню! Виявляється, як каже Путін, Британія та Франція були винесені за дужки, адже Росії нібито заявили, що НАТО відтепер, тобто від 2010 року, оголосило себе ледь не демілітаризованою організацією.

Мовляв, Росії нібито пообіцяли, що НАТО – це не військовий блок, а суто політичний. Але тепер Росія бачить, що відбувається, а тому треба аби її допустили до перевірки ядерного арсеналу Франції та Британії.

Кремль відверто погрожує Заходу

Разом з тим, Мєдвєдєв додає, що призупинення участі Росії в ДСНО-3 – це спроба пов'язати війну РФ проти України з глобальною стратегічною безпекою у світі. Тобто, Кремль відверто погрожує Заходу тим, що війна буде розширюватися, якщо Захід не припинить допомогу Україні.

На щастя, всю цю маячну сприймають все більш критично на Заході. Однак вона направлена в першу чергу на росіян. Мовляв, весь світ проти них, треба йти помирати за режим Путіна.

Ну і на додачу до цього, розкручування істерії про те, що нібито Україна готує наступ на Придністров'я – це також частина спроб Кремля показати, що проти Росії воює Захід на всіх фронтах.

Наприклад, в Інституті вивчення війни згадують заяву диктатора Лукашенка про те, що саме Захід намагається спровокувати другий фронт у Молдові, аби підірвати "могутність" Росії. Так от, на думку аналітиків, це ще один завуальований меседж про те, що Росії загрожує Захід.

Отже, можна підсумувати, що насправді Путін, розуміючи всі провали на фронті, намагається ще більше мобілізувати російське суспільство представляючи війну, як загрозу самій Росії.

Але, тезу про розпад Росії не просто так пов'язує з питанням ядерної зброї. Адже, як пишуть аналітики видання Politico, сценарій розвалу Росії зараз не призведе до того, чого боялися під час розпаду Радянського Союзу – у тих регіонів, які потенційно можуть відколотися від Росії – немає ядерної зброї.

Отже, цей процес буде безпечнішим, ніж 30 років тому. Більше Путін боїться не розпаду Росії, а за власну шкуру, бо всередині його так званих "еліт" вже є низка скандалів.

І саме ця боротьба призводить до провалів на фронті в Україні. Але ворог все ще намагається розвинути свій "великий наступ". За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку наразі точаться запеклі бої. Це і є епіцентром удару росіян і саме це місце наразі найнебезпечніше.