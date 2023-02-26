Путин заговорил о распаде России: что кроется за риторикой Кремля и на кого она направлена

Кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг заговорил о распаде России и уничтожении русского этноса, которого якобы хочет Запад. Путин выходит из договора с США о стратегических наступательных вооружениях и требует инспекции ядерных арсеналов Франции и Британии.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что действительно стоит за новой риторикой Путина, которую он озвучил пропагандистам. Какие угрозы и что пытается достичь Кремль – читайте дальше в материале.

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Кремль заявил, что Запад якобы хочет уничтожить Россию

Следует начать с заявления министра обороны Испании Маргариты Роблес. Она уверена, что последние заявления российского диктатора Путина подтверждают, что он не готов к окончанию войны.

Наоборот, его последние высказывания свидетельствуют об опасности для человечества. Ведь Путин пытается убедить всех вокруг, что война не закончится поражением России, так что Кремль готов на любые жертвы, лишь бы сохранить власть диктатора.

Путин 26 февраля уже откровенно объяснял россиянам, почему те не должны со страхом смотреть в глаза смерти, а, наоборот, идти охотно умирать. По логике Путина – это якобы не захватническая война, которую он может прекратить в любой момент, а война за выживание самой России.

В одном из пропагандистских шоу в России Путин заявил, что якобы Запад стремится развалить Россию на части, и если это произойдет, то Запад точно установит контроль над частями разбитой недоимперии, и вот тогда российский народ просто исчезнет.

Что интересно, такой же тезис, как реакцию на выступление Байдена в Варшаве, озвучил накануне и Дмитрий Медведев. Он лишь расширил риторику о том, что если Россия проиграет в войне против Украины, тогда РФ прекратит свое существование, в результате чего все россияне будут якобы порабощены.

Медведев, как и Путин, уверяет, что на самом деле это война не России против Украины, а за выживание самой России. И даже слова Байдена о том, что Россия просто может прекратить эту войну, Медведев коверкает для россиян совсем иначе – якобы это призыв к развалу РФ.

А вот закончить войну, по его логике, можно только прекратив поставки оружия Украине. Да, это выглядит как зазеркалье, но именно такую риторику взяли на вооружение в Кремле.

Ведь бред о защите русскоязычных на Донбассе и денацификации Украины – уже не срабатывает. Да и сам Путин уже чувствует, что его так называемые элиты постепенно ощущают на себе всю абсурдность войны, а значит, могут рано или поздно прийти по его душу.

Итак, единственный выход для Путина – мобилизовать россиян на тотальную войну якобы за выживание России.

Москва манипулирует решением выйти из договора с США

Чтобы усилить этот месседж, Путин и Медведев начинают объяснять россиянам, зачем российский диктатор действительно вышел из договора с США о стратегических наступательных вооружениях.

Да, это тот документ, который должен регулировать количество ядерных и баллистических межконтинентальных ракет у обеих сторон. По сути, каждое продление договора о СНВ имело целью еще и постепенное уменьшение ядерного оружия. А другой договор о нераспространении ядерного оружия в мире закреплял положение о том, что ни одна новая страна не должна получить ядерное оружие.

И вот Путин выходит из этого договора с американцами, уверяя, что в действительности США все это время обманывали россиян и наращивали свой ядерный потенциал. Более того, теперь Путин заявляет, что Россия вернется в ДСНВ-3 только когда будет исследован вопрос ядерного потенциала Британии и Франции.

О каком договоре идет речь

Первый документ под названием Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан еще в 1991 году, однако нынешний отсчет совместного надзора за ядерными арсеналами между США и Россией начался в 2010 году, тогда документ подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Этот документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1 550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках – до 700.

Но главное здесь другое – договор позволяет обеим сторонам наблюдение за ядерными объектами из космоса, а также ежегодно возможны 18 миссий из США, которые проверяют соблюдение договора на территории России и наоборот. Но летом прошлого года Россия не допустила американскую сторону к своим вооружениям.

Вся проблема в том, что Путин активно пытается убедить всех вокруг, что и в этот раз Россию бросили. В декабре 2021 года Путин рассказывал, что якобы в НАТО в 1997 году ему лично пообещали не расширять Альянс, но обещания не сдержали.

Теперь Путин апеллирует к тому, что якобы Россию снова обманули, ведь, по его словам, в свое время РФ подписала Договор с США, но он не включал ядерные потенциалы Британии и Франции.

Правильно спросить, а почему же Россия не настаивала на включении этих стран в Договор? И здесь Путин выдает очередной бред! Оказывается, как говорит Путин, Британия и Франция были вынесены за скобки, ведь России якобы заявили, что НАТО отныне, то есть с 2010 года, объявило себя едва ли не демилитаризованной организацией.

Мол, России вроде бы пообещали, что НАТО – это не военный блок, а чисто политический. Но теперь Россия видит, что происходит, поэтому нужно, чтобы ее допустили к проверке ядерного арсенала Франции и Британии.

Кремль открыто угрожает Западу

Вместе с тем, Медведев добавляет, что приостановка участия России в ДСНВ-3 – это попытка связать войну РФ против Украины с глобальной стратегической безопасностью в мире. То есть, Кремль откровенно угрожает Западу тем, что война будет расширяться, если Запад не прекратит помощь Украине.

К счастью, весь этот бред воспринимают все более критично на Западе. Однако он направлен в первую очередь на россиян. Мол, весь мир против них, надо идти умирать за режим Путина.

Ну и вдобавок к этому, раскрутка истерии о том, что якобы Украина готовит наступление на Приднестровье – это также часть попыток Кремля показать, что против России воюет Запад на всех фронтах.

К примеру, в Институте изучения войны вспоминают заявление диктатора Лукашенко о том, что именно Запад пытается спровоцировать второй фронт в Молдове, чтобы подорвать "могущество" России. Так вот, по мнению аналитиков, это еще один завуалированный месседж о том, что России грозит Запад.

Следовательно, можно подытожить, что на самом деле Путин, понимая все провалы на фронте, пытается еще больше мобилизовать российское общество, представляя войну как угрозу самой России.

Но тезис о распаде России не просто так связывает с вопросом ядерного оружия. Ведь, как пишут аналитики издания Politico, сценарий развала России сейчас не приведет к тому, чего боялись при распаде Советского Союза – у тех регионов, которые потенциально могут отколоться от России – нет ядерного оружия.

Итак, этот процесс будет более безопасным, чем 30 лет назад. Больше всего Путин боится не распада России, а за собственную шкуру, потому что внутри его так называемых "элит" уже есть ряд скандалов.

Именно эта борьба приводит к провалам на фронте в Украине. Но враг все еще пытается развить свое "большое наступление". По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении сейчас идут ожесточенные бои. Это и есть эпицентр удара россиян и именно это место сейчас самое опасное.