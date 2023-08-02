Мирний перехід влади неможливий: навіщо росіяни масово палять військкомати

Від початку повномасштабного вторгнення військкомати й інші держустанови на території Росії підпалювали як мінімум 113 разів. У більшості випадків кримінальні справи про ці підпали розслідувалися за статтями про тероризм.

Це 24 Каналу прокоментувала російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Зазначимо, що 37 паліїв засудили до 19 років позбавлення волі.

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Дієва традиція

Підпали військкоматів на Росії – це хороша й дуже дієва традиція. Росіян за це засуджують до дедалі більших термінів ув'язнення. Нещодавно трьох людей засудили навіть не за спробу підпалу військкомату, а за те, що вони нібито хотіли це зробити.

Таке бажання прочитала ФСБ. Цікаво, що з трьох обвинувачених двоє визнали свою провину й отримали 11 й 6 років. А того, що не визнав провину засудили до 13 років ув'язнення. Мені здається важливо не визнавати провину. Підпал порогу військкомату коштував 18 років таксисту з Хабаровська,

– розповіла Романова.

Люди у Росії по-різному "чинять опір війні й путінському режиму". Як зауважила російська опозиційна журналістка, партизанська війна – це нормально у країні, де незаконно захоплена політична влада, де незаконно при владі перебуває президент, де змінена конституція.

У Мурманській області 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов підпалив військкомат. Виявляється, парубка шантажував невідомий та пообіцяв, що розправиться з ним, якщо він не скоїть підпал.

Наявність російського добровольчого корпусу говорить про те, що є у Росії є люди, які готові чинити збройний опір терористичному режиму. Адже мирний перехід влади у країні-агресорці неможливий.

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У чому звинувачують людей, які підпалюють військкомати

До тероризму у Росії належать будь-які дії пов'язані з підтримкою України та непокорою диктатору Владіміру Путіну. Окрім тероризму, ще звинувачують у виправдовуванні й пособництві тероризму, екстремізмі й шпіонажі.

"Ми розшукуємо цивільних українських полонених й з'ясовуємо, де їх утримують. Проте улюблена російська відповідь буцімто полонених немає доки їм не оголошено звинувачення. А звинувачення висуваються завжди одні й ті самі – тероризм, пособництво тероризму й шпіонаж", – зазначила Романова.

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