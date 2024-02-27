Банзай-наступ: росіяни атакують людськими хвилями, масово гинуть, але просуваються, – Forbes

Російські загарбники атакують в стилі "банзай". Ворог безперервно атакує позиції ЗСУ людськими хвилями, щоб виснажити наші війська.

Під час Другої світової війни японські війська часто вдавалися до атак "людською хвилею", які, як вони сподівалися, знищать війська противників. Ці атаки називали "банзайськими", на них відповідали відкриттям вогню з кулеметів та мінометів. Через вісімдесят років в Україні російські війська вдаються до аналогічної тактики. Різниця зараз у тому, як пише Forbes, що в України закінчуються боєприпаси, головним чином через проросійських республіканців у Конгресі США, які блокують американську допомогу Україні.

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Як атакує ворог: подробиці тактики росіян

Видання зазначає, що "м'ясні атаки" за участю піхоти не є чимось новим у повномасштабній війні Росії в Україні, але тактика ворога розвивається.

Відзначаючи відчайдушний брак артилерійських боєприпасів в українців, росіяни роблять ставку на те, що хвилі військ, які чергуються, пересуваються в бойових машинах піхоти або на них, можуть виснажити українську вогневу міць швидше, ніж українці зможуть виснажити російську живу силу,

– мовиться в повідомленні.

Український центр оборонних стратегій відзначав сучасну тактику "банзай" у боях на захід від руїн Бахмута на сході України.

Ударна група у складі від 100 до 200 осіб на 8 – 12 БМП швидко висувається до передової лінії Сил оборони України і починає атаку. Через нестачу українських боєприпасів частина штурмової групи досягає мети і вступає в бій. Водночас до району бою стрімко висувається ще одна штурмова група,

– заявили в Центрі оборонних стратегій.

Водночас ця тактика призводить до значних втрат серед російських загарбників. Ворог втрачає за одну атаку до 60 відсотків бронетехніки та до половини особового складу. Однак, на жаль, внаслідок таких атак є втрати і у підрозділах Сил оборони України.

До слова, у суботу 70-й мотострілецький полк російської армії застосував цю тактику у місті Роботине. Щонайменше дві гусеничні БМП-3 увірвалися до населеного пункту і, стріляючи на ходу, висадили піхоту, яка потім сховалась у зруйнованих будинках.

БМП-3 відступили, залишивши піхоту наодинці боротися з українською 65 механізованою бригадою та її вибуховими дронами. Росіян, які вижили, було небагато.

Тому наступного дня росіяни спробували ще раз, цього разу спрямовуючи три колісні БМП БТР-82 у бік Роботиного. Українська міна підірвала один із БТРів. Повідомляється, що український солдат зі 118-ї механізованої бригади вразив другий БТР реактивною гранатою, що принаймні тимчасово зупинило атаку.

"Банзай-атаки" обходяться Росії надзвичайно дорого: на скільки її вистачить

За даними Міністерства оборони України, такі атаки обходяться росіянам надзвичайно дорого і допомагають пояснити, чому росіяни втрачають близько 800 військовослужбовців на день. І чому росіяни, за оцінками аналітика відкритих джерел Ендрю Перпетуа, списали чи відмовилися від 19 БМП та БТР всього за останні два дні.

У перші два роки повномасштабної війни росіяни в середньому втрачали близько 80 БМП та БТР на місяць. Останнім часом вони втрачають їх зі швидкістю сотні на місяць.

Це виснаження, яке навіть росіяни, з їх великими запасами старої техніки часів холодної війни, не зможуть витримати дуже довго. У Кремля вистачить БМП, можливо, ще на рік наполегливих боїв. У цей момент російським військам доведеться знайти інші способи вступу у бій,

– зазначили у Forbes.

Водночас видання додало, що наразі такі атаки ворога працюють в короткостроковій перспективі.