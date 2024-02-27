Банзай-наступление: россияне атакуют волнами, массово погибают, но продвигаются, – Forbes

Российские захватчики атакуют в стиле "банзай". Враг непрерывно атакует позиции ВСУ человеческими волнами, чтобы истощить наши войска.

Во время Второй мировой войны японские войска часто прибегали к атакам “человеческой волной”, которые, как они надеялись, уничтожат войска противников. Эти атаки называли “банзайскими”, на них отвечали открытием огня из пулеметов и минометов. Через восемьдесят лет в Украине российские войска прибегают к аналогичной тактике. Разница сейчас в том, как пишет Forbes, что в Украине заканчиваются боеприпасы, главным образом из-за пророссийских республиканцев в Конгрессе США, которые блокируют американскую помощь Украине.

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Как атакует враг: подробности тактики россиян

Издание отмечает, что "мясные атаки" с участием пехоты не является чем-то новым в полномасштабной войне России в Украине, но тактика врага развивается.

Отмечая отчаянную нехватку артиллерийских боеприпасов у украинцев, россияне делают ставку на то, что волны войск, которые чередуются, передвигаются в боевых машинах пехоты или на них, могут истощить украинскую огневую мощь быстрее, чем украинцы смогут истощить российскую живую силу,

– говорится в сообщении.

Украинский центр оборонных стратегий отмечал современную тактику "банзай" в боях к западу от руин Бахмута на востоке Украины.

Ударная группа в составе от 100 до 200 человек на 8-12 БМП быстро выдвигается к передовой линии сил обороны Украины и начинает атаку. Из-за недостатка украинских боеприпасов часть штурмовой группы достигает цели и вступает в бой. В то же время в район боя стремительно выдвигается еще одна штурмовая группа,

– заявили в Центре оборонных стратегий.

В то же время эта тактика приводит к значительным потерям среди российских захватчиков. Враг теряет за одну атаку до 60 процентов бронетехники и до половины личного состава. Однако, к сожалению, в результате таких атак есть потери и в подразделениях сил обороны Украины.

К слову, в субботу 70-й мотострелковый полк российской армии применил эту тактику в городе Роботино. По меньшей мере две гусеничные БМП-3 ворвались в населенный пункт и, стреляя на ходу, высадили пехоту, которая затем спряталась в разрушенных домах.

БМП-3 отступили, оставив пехоту в одиночку бороться с украинской 65-й механизированной бригадой и ее взрывными дронами. Выживших россиян,, было немного.

Поэтому на следующий день россияне попытались еще раз, этот раз направляя три колесные БМП БТР-82 в сторону Роботино. Украинская мина взорвала один из БТР. Сообщается, что украинский солдат из 118-й механизированной бригады поразил второй БТР реактивной гранатой, что по крайней мере временно остановило атаку.

"Банзай-атаки" обходятся России чрезвычайно дорого: на сколько ее хватит

По данным Министерства обороны Украины, такие атаки обходятся россиянам чрезвычайно дорого и помогают объяснить, почему россияне теряют около 800 военнослужащих в день. И почему россияне, по оценкам аналитика открытых источников Эндрю Перпетуа, списали или отказались от 19 БМП и БТР всего за последние два дня.

В первые два года полномасштабной войны россияне в среднем теряли около 80 БМП и БТР в месяц. В последнее время они теряют их со скоростью сотни в месяц.

Это истощение, которое даже россияне, с их большими запасами старой техники времен Холодной войны, не смогут выдержать очень долго. У Кремля хватит БМП, возможно, еще на год упорных боев. В этот момент российским войскам придется найти другие способы вступления в бой,

– отметили в Forbes.

В то же время издание добавило, что сейчас такие атаки врага работают в краткосрочной перспективе.