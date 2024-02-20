Цих кораблів у Росії ще багато: капітан запасу назвав пріоритетні цілі у Криму

Нині у тимчасово окупованому Криму залишається фактично дві третини Чорноморського флоту Росії. Пріоритетними цілями для України є ракетоносії, які можуть нести, зокрема, "Калібри". А також – російські десантні кораблі.

Про це 24 Каналу заявив капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, зауваживши, що загалом на півострові окупанти розміщують бойові кораблі та судна забезпечення. В основному це судна радянської побудови.

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"Пріоритетними цілями для нас (є – 24 Канал) кораблі-носії ракет "Калібр", потім, можливо, інших ракет. Потім уже десантні кораблі, тому що їх кількість в принципі залишається ще досить великою", – наголосив Риженко.

Окупанти мають 5 десантних кораблів у бойовій готовності. Ще 3 вони нині ремонтують.

Єдиний фактор "безпеки" для ворога

Українські дрони-камікадзе дістають і до Новоросійська, що на території Росії. Єдиний фактор, що дозволяє російським суднам почувати себе "безпечно" – це відстань. Адже, аби туди дійшов український дрон, потрібна одна доба. А використання крилатих ракет іноземного виробництва там обмежено.

Зараз змінюється цей погляд на використання ракет. Побачимо. Основна позиція – це відстань. Вона має серйозну роль в плані отримання цілевказання, його точності й можливості застосувати фактор раптовості,

– додав капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Ще одне вороже судно пішло на дно