У розвідці Великої Британії зазначили, що 14 лютого наші військові здійснили успішну атаку надводними безпілотниками по російському кораблю класу "Ропуха" "Цезар Куніков".
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Винахідливість України стримує Росію
За наявними даними, три з десяти суден класу "Ропуха" вже знищили українці своїми ударами. І втрата судна, припускають у розвідці, майже напевно ще більше обмежить і так обмежені російські ресурси, доступні у Чорному морі. А також зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту вразливим до додаткових атак.
Крім того, це ще й зменшує резерви окупантів для підтримки логістичних перевезень між материковою Росією, а також Кримським півостровом, коли Кримський міст буде закритим.
Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити морську ініціативу у Росії,
– зазначають у розвідці.
Що відомо про ураження "Цезаря Кунікова"
- Так, у ніч проти 14 лютого, а також зранку того ж дня у районі Алупки пролунала серія вибухів. Невдовзі так зване міністерство оборони Росії викинуло заяву про буцімто збиття шести безпілотників, якими Україна буцімто атакувала півострів.
- Пізніше у Генштабі заяву росіян спростували. Повідомили про те, що 14 лютого вдалося уразити та знищити великий десантний корабель "Цезар Куніков". Відомо, що у цій спецоперації участь брали спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.
- Відомо, що вороже судно вони атакували з допомогою українських морських дронів Magura V5. Пізніше у мережу виклали відео, на якому можна побачити у Чорному морі спалахи. Ймовірно, на камери зафіксували момент атаки по "Цезарю Кунікову".
- Тоді представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що більшість російських загарбників, котрі перебували на борті на момент атаки, загинули. Сам "Цезар Куніков" упевнено пішов під воду. Ймовірно, відновити великий десантний корабель навряд чи вдасться.