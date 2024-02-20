Этих кораблей у России еще много: капитан запаса назвал приоритетные цели в Крыму

Сейчас во временно оккупированном Крыму остается фактически две трети Черноморского флота России. Приоритетными целями для Украины являются ракетоносители, которые могут нести, в частности, "Калибры". А также – российские десантные корабли.

Об этом 24 Каналу заявил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, отметив, что в целом на полуострове оккупанты размещают боевые корабли и суда обеспечения. В основном это суда советской постройки.

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"Приоритетными целями для нас (являются – 24 Канал) корабли-носители ракет "Калибр", потом, возможно, других ракет. Затем уже десантные корабли, потому что их количество в принципе остается еще достаточно большим", – отметил Рыженко.

Оккупанты имеют 5 десантных кораблей в боевой готовности. Еще 3 они сейчас ремонтируют.

Единственный фактор "безопасности" для врага

Украинские дроны-камикадзе достают и до Новороссийска, что на территории России. Единственный фактор, позволяющий российским судам чувствовать себя "безопасно" – это расстояние. Ведь, чтобы туда дошел украинский дрон, нужны одни сутки. А использование крылатых ракет иностранного производства там ограничено.

Сейчас меняется этот взгляд на использование ракет. Посмотрим. Основная позиция – это расстояние. Оно имеет серьезную роль в плане получения целеуказания, его точности и возможности применить фактор внезапности,

– добавил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Еще одно вражеское судно пошло на дно