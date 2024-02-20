Об этом 24 Каналу заявил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, отметив, что в целом на полуострове оккупанты размещают боевые корабли и суда обеспечения. В основном это суда советской постройки.
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"Приоритетными целями для нас (являются – 24 Канал) корабли-носители ракет "Калибр", потом, возможно, других ракет. Затем уже десантные корабли, потому что их количество в принципе остается еще достаточно большим", – отметил Рыженко.
Оккупанты имеют 5 десантных кораблей в боевой готовности. Еще 3 они сейчас ремонтируют.
Единственный фактор "безопасности" для врага
Украинские дроны-камикадзе достают и до Новороссийска, что на территории России. Единственный фактор, позволяющий российским судам чувствовать себя "безопасно" – это расстояние. Ведь, чтобы туда дошел украинский дрон, нужны одни сутки. А использование крылатых ракет иностранного производства там ограничено.
Сейчас меняется этот взгляд на использование ракет. Посмотрим. Основная позиция – это расстояние. Оно имеет серьезную роль в плане получения целеуказания, его точности и возможности применить фактор внезапности,
– добавил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.
Еще одно вражеское судно пошло на дно
- Украинские военные 14 февраля уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Произошло это вблизи Алупки во временно оккупированном Крыму.
- Очередное российское корыто потопили благодаря дронам Magura. Операцию провели ВСУ вместе с ГУР МО. Корабль получил критические пробоины и пошел на дно. Туда пошли и оккупанты, которые были на его борту.
- Как сообщали в украинской разведке, на судне был груз с боекомплектом. Между тем российские пропагандисты сообщали, что экипаж якобы "жив". В Кремле вообще отказались от комментариев относительно потопленного корабля.