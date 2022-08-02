Я не говорив українською, – Данілов розповів про власний досвід

Багато російськомовних українців з початком війни в Україні почали переходити на державну мову – українську. Про власний досвід розповів і секретар РНБО Олексій Данілов, який колись теж спілкувався російською.

Про це він розповів 24 каналу. Секретар РНБО запевнив, що коли він у 1994 році став мером Луганська, то прочитав нормативний акт, де було вказано, що держслужбовець має використовувати державну мову.

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Хоча він наголосив, що до 1994 року взагалі не спілкувався українською мовою.

І наші керівники, які очолюють певні посади, чи нардепи мають поважати країну, в якій вони живуть. Ви можете знати 10 мов, але символом є мова. Це одна з фундаментальних речей країни, нації та держави,

– заявив Данілов.

Він каже, що в цьому двополярності поглядів щодо української та російської мов немає.

На його думку, українці мали перейти на державну мову ще в 1991 році.

Не треба було слухати тих, хто казав "розмовляйте якою завгодно мовою". Знайде хоч 10 мов, але рідна, державна має бути одна. І якби ми її запровадили в 91-році, ми б вже не мали клопоту, була б інша ситуація", – вважає секретар РНБО.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: відео 24 каналу



До слова, з 16 липня, набирає чинності нова частина окремої статті закону про мову. Згідно з нею, інтернет-ресурси повинні мати базову сторінку українською мовою.

Також відтепер на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників і співробітників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон, зможуть накладати штрафи.

За перше порушення розмір штрафу складатиме від 3 400 до 8 500 гривень, а за повторне порушення – від 8 500 до 11 900 гривень.