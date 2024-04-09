Мобілізація в Україні: чи можна на підставі альтернативної служби отримати відстрочку

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії введено загальну мобілізацію та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки, втім, дехто може отримати відстрочку.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи можна отримати відстрочки від мобілізації для тих, хто колись проходив альтернативну службу замість строкової. За його словами, законодавство України визначає альтернативну службу як заміну військовій службі.

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Пояснення юриста

Дончак пояснив, що відповідно до статті 1 закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" і статті 4 закону України "Про військову службу та військовий обов'язок", альтернативна (невійськова) служба означає таку діяльність, яку виконують замість проходження строкової військової служби і яка спрямована на виконання обов'язку перед суспільством.

В той же час, указом Президента з 24.02.2022 року в Україні скасовано призов на строкову військову службу, натомість запроваджено загальну мобілізацію,

– зазначив юрист.

Експерт підкреслив, що відповідно до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", існує чіткий перелік осіб, які не підлягають мобілізації.

Дончак зауважив, що ця стаття не надає можливості отримання відстрочки для осіб, які проходили альтернативну службу.

"Бо строкова служба в мирний час – це одне, а мобілізація під час повномасштабного вторгнення – це зовсім інше. Захист батьківщини є обов’язком кожного громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Таким чином, ваші релігійні переконання не є підставою для звільнення від мобілізації", – пояснив він.

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