Мобилизация в Украине: можно ли на основании альтернативной службы получить отсрочку

В Украине с начала полномасштабного вторжения России введена всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получают повестки, впрочем, некоторые могут получить отсрочку.

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, можно ли получить отсрочки от мобилизации для тех, кто когда-то проходил альтернативную службу вместо срочной. По его словам, законодательство Украины определяет альтернативную службу как замену военной службе.

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Объяснение юриста

Дончак объяснил, что в соответствии со статьей 1 закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" и статьи 4 закона Украины "О военной службе и воинской обязанности", альтернативная (невоенная) служба означает такую деятельность, которую выполняют вместо прохождения срочной военной службы и которая направлена на выполнение долга перед обществом.

В то же время, указом Президента с 24.02.2022 года в Украине отменен призыв на срочную военную службу, вместо этого введена всеобщая мобилизация,

– отметил юрист.

Эксперт подчеркнул, что в соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существует четкий перечень лиц, которые не подлежат мобилизации.

Дончак заметил, что эта статья не предоставляет возможности получения отсрочки для лиц, которые проходили альтернативную службу.

"Потому что срочная служба в мирное время – это одно, а мобилизация во время полномасштабного вторжения – это совсем другое. Защита родины является обязанностью каждого гражданина Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, ваши религиозные убеждения не являются основанием для освобождения от мобилизации", – объяснил он.

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