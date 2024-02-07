Росія вважає, що усунула загрозу від "вагнерівців", – розвідка Британії

Кремлівський режим вважає, що зміг усунути потенційну загрозу від групи "Вагнера". Таку оцінку дала британська розвідка у щоденному огляді Міноборони.

Новий командир "вагнерівців" Антон "Лотос" Єлізаров записав своє перше відеозвернення після загибелі Євгєнія Пригожина і колишнього польового командира найманців Дмітрія Уткіна в серпні 2023 року.

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"Вагнерівці" підпорядковуються Росгвардії

У відео Єлізаров детально описав розташування нової штаб-квартири "Вагнера" в "Казачих лагерях" у Ростовській області. Він додав, що на новій базі також розміститься добровольчий корпус Росгвардії. Ця заява опосередковано підтверджує підпорядкування "Вагнера" Росгвардії.

Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнер" для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці,

– вважають у британській розвідці.

Росія, ймовірно, дозволила будівництво нової бази "Вагнера", додають у Міноборони. У Кремлі вважають, що, підпорядкувавши найманців Росгвардії, вони усунули будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" може становити для безпеки російського режиму.

У Росії хочуть розширити Африканський корпус найманців

Росія прагне розширити свій вплив в Африці і набирає 20 тисяч нових солдатів. Йдеться в тому числі й про колишніх бойовиків "Вагнера".

Африканський корпус прагне залучити нових бойовиків задля їхнього розгортання як мінімум у п'яти дружніх Росії країнах – Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігерії.

Метою Росії є відродження впливу Москви на континенті часів холодної війни в період різкого зниження впливу Заходу.

Країна-агресорка також розширює торгівлю з Африкою та відправляє туди найманців з ПВК "Вагнера" для підтримки нестабільних урядів.