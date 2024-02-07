Росія вважає, що усунула загрозу від "вагнерівців", – розвідка Британії

7 лютого 2024, 15:08
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Джерело:

Міноборони Британії

Кремлівський режим вважає, що зміг усунути потенційну загрозу від групи "Вагнера". Таку оцінку дала британська розвідка у щоденному огляді Міноборони.

Новий командир "вагнерівців" Антон "Лотос" Єлізаров записав своє перше відеозвернення після загибелі Євгєнія Пригожина і колишнього польового командира найманців Дмітрія Уткіна в серпні 2023 року.

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"Вагнерівці" підпорядковуються Росгвардії

У відео Єлізаров детально описав розташування нової штаб-квартири "Вагнера" в "Казачих лагерях" у Ростовській області. Він додав, що на новій базі також розміститься добровольчий корпус Росгвардії. Ця заява опосередковано підтверджує підпорядкування "Вагнера" Росгвардії.

Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнер" для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці,
– вважають у британській розвідці.

Росія, ймовірно, дозволила будівництво нової бази "Вагнера", додають у Міноборони. У Кремлі вважають, що, підпорядкувавши найманців Росгвардії, вони усунули будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" може становити для безпеки російського режиму.

Зверніть увагу! Наразі також на території Білорусі перебуває менше тисячі "вагнерівців". Там їх використовують як інструкторів для навчань білоруських військових та працівників силових структур.

У Росії хочуть розширити Африканський корпус найманців

  • Росія прагне розширити свій вплив в Африці і набирає 20 тисяч нових солдатів. Йдеться в тому числі й про колишніх бойовиків "Вагнера".

  • Африканський корпус прагне залучити нових бойовиків задля їхнього розгортання як мінімум у п'яти дружніх Росії країнах – Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігерії.

  • Метою Росії є відродження впливу Москви на континенті часів холодної війни в період різкого зниження впливу Заходу.

  • Країна-агресорка також розширює торгівлю з Африкою та відправляє туди найманців з ПВК "Вагнера" для підтримки нестабільних урядів.

Автор: Поліна Буянова