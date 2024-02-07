Россия считает, что устранила угрозу от "вагнеровцев", – разведка Британии

Кремлевский режим считает, что смог устранить потенциальную угрозу от группы "Вагнера". Такую оценку дала британская разведка в ежедневном обзоре Минобороны.

Новый командир “вагнеровцев” Антон “Лотос” Елизаров записал свое первое видеообращение после гибели Евгения Пригожина и бывшего полевого командира наемников Дмитрия Уткина в августе 2023 года.

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"Вагнеровцы" подчиняются Росгвардии

В видео Елизаров подробно описал расположение новой штаб-квартиры "Вагнера" в "Казачьих лагерях" в Ростовской области. Он добавил, что на новой базе также разместится добровольческий корпус Росгвардии. Это заявление косвенно подтверждает подчинение "Вагнера" Росгвардии.

Росгвардия, вероятно, готовит новый добровольческий корпус из опытных бойцов ЧВК "Вагнер" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке,

– считают в британской разведке.

Россия, вероятно, позволила строительство новой базы "Вагнера", добавляют в Минобороны. В Кремле считают, что, подчинив наемников Росгвардии, они устранили любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" может представлять для безопасности российского режима.

В России хотят расширить Африканский корпус наемников

Россия стремится расширить свое влияние в Африке и набирает 20 тысяч новых солдат. Речь идет в том числе и о бывших боевиках "Вагнера".

Африканский корпус стремится привлечь новых боевиков для их развертывания как минимум в пяти дружественных России странах – Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигерии.

Целью России является возрождение влияния Москвы на континенте времен холодной войны в период резкого снижения влияния Запада.

Страна-агрессор также расширяет торговлю с Африкой и отправляет туда наемников из ЧВК "Вагнера" для поддержки нестабильных правительств.