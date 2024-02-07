Новый командир “вагнеровцев” Антон “Лотос” Елизаров записал свое первое видеообращение после гибели Евгения Пригожина и бывшего полевого командира наемников Дмитрия Уткина в августе 2023 года.

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"Вагнеровцы" подчиняются Росгвардии

В видео Елизаров подробно описал расположение новой штаб-квартиры "Вагнера" в "Казачьих лагерях" в Ростовской области. Он добавил, что на новой базе также разместится добровольческий корпус Росгвардии. Это заявление косвенно подтверждает подчинение "Вагнера" Росгвардии.

Росгвардия, вероятно, готовит новый добровольческий корпус из опытных бойцов ЧВК "Вагнер" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке,

– считают в британской разведке.

Россия, вероятно, позволила строительство новой базы "Вагнера", добавляют в Минобороны. В Кремле считают, что, подчинив наемников Росгвардии, они устранили любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" может представлять для безопасности российского режима.

Обратите внимание! Сейчас также на территории Беларуси находится менее тысячи "вагнеровцев". Там их используют как инструкторов для учений белорусских военных и работников силовых структур.

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