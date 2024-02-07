Новий командир "вагнерівців" Антон "Лотос" Єлізаров записав своє перше відеозвернення після загибелі Євгєнія Пригожина і колишнього польового командира найманців Дмітрія Уткіна в серпні 2023 року.

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"Вагнерівці" підпорядковуються Росгвардії

У відео Єлізаров детально описав розташування нової штаб-квартири "Вагнера" в "Казачих лагерях" у Ростовській області. Він додав, що на новій базі також розміститься добровольчий корпус Росгвардії. Ця заява опосередковано підтверджує підпорядкування "Вагнера" Росгвардії.

Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнер" для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці,

– вважають у британській розвідці.

Росія, ймовірно, дозволила будівництво нової бази "Вагнера", додають у Міноборони. У Кремлі вважають, що, підпорядкувавши найманців Росгвардії, вони усунули будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" може становити для безпеки російського режиму.

Зверніть увагу! Наразі також на території Білорусі перебуває менше тисячі "вагнерівців". Там їх використовують як інструкторів для навчань білоруських військових та працівників силових структур.

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