Літня відпустка в Україні 2023: де знайти аналоги морському відпочинку

Літо – традиційна пора для відпусток. Однак наразі українці не можуть поїхати у свої улюблені місця через непевність та обмеження, спричинені повномасштабною війною. Загалом вона значно змінила ставлення людей до відпочинку. Опитування показують, що більшість не планує відпочивати цього року, вважаючи, що це "не на часі".

Попри це, туроператори помічають поступове відновлення попиту на подорожі. Кількість заброньованих турів зросла майже вдвічі порівняно з минулим роком, а за деякими напрямками попит навіть вищий, передає 24 Канал.

Зверніть увагу У 8 містах Польщі організують літні табори для дітей з України

Люди все більше розуміють, що відпочинок під час війни є необхідним. Ті, кому пощастило мати таку можливість, прагнуть хоча б на кілька тижнів відправитись у відпустку. Важливо зрозуміти, що відпочинок під час війни – це не "танці на кістках", а нормальне бажання перезавантажити організм та відновити сили.

Яким буде туристичний сезон у 2023 році та куди варто поїхати українцям – читайте в матеріалі 24 Каналу.

2 роки без моря: чим замінити відпочинок на узбережжі України

Російська агресія лишила українців без можливості безпечно відпочивати на узбережжях Чорного та Азовського морів уже другий рік поспіль. Минулого року українці не могли поїхати до улюбленого Бердянська через окупацію, а Чорне море обходили через його замінованість. А тепер його категорично заборонено відвідувати через затоплення.

Жахлива катастрофа на Каховській ГЕС, спричинена росіянами, суттєво вплинула на життя всього Півдня України. Попри замінованості водойм, ми маємо справу також з їх забрудненням, коли до узбережжя Одещини прибиваються меблі та частини будинків.

Таким чином, неможливо говорити про відпочинок на Півдні, підтверджують нам у коментарі в турагентстві Join Up! Зокрема, це стосується курортів Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.

Раніше місцева влада повідомляла про повну заборону купання в морі. На сьогодні основна проблема – це епідеміологічний стан водойм, зокрема на Одещині. Розмова йде не тільки про море, але і про річку Дунай та Дністровський лиман.

Минулого сезону деякі громадяни ігнорували заборону, але тепер влада посилено реагуватиме на порушення цих правил.

Наразі морський відпочинок в Україні неможливий. Офіційно діє заборона на купання в морі, й ми всі розуміємо, що це справедливо. Туристи можуть або замінити море на локальні водойми, якщо вони відповідають нормам безпеки, або відправитись за кордон,

– наголошує співробітниця Join Up! Ольга Дідок.



Морський відпочинок в Україні неможливий у 2023 році / Фото з соцмереж

Утім, президент Одеської асоціації туроператорів та агенцій Олександр Грабовський не радить викреслювати Одещину з переліку місць для відпочинку.

Підрив Каховської ГЕС сильно вразив туристичну сферу на Одещині. Проте Одеса та її околиці пропонують набагато більше, ніж просто морський відпочинок. Вони втілюють в собі багатство архітектурних шедеврів, гастрономічних принад, театральне мистецтво, розкіш двох територій Ботанічного саду, чудові парки та музеї, багато з яких розміщені у прекрасних історичних палацах.

"Всього 40 хвилин від центру міста і ви біля нашого Ойстервіллю, де можна не тільки поласувати устрицями або равликами, а й досхочу покупатися у солоній, наче середземноморській, воді Тилигульського лиману. Ще ближче до міста – Куяльницький лиман з лікувальними грязями й рапою. Мають чим потішити навіть вимогливих гурманів і надати прийнятні умови для відпочинку історичні міста Одещини – Білгород-Дністровський, Болград, Ізмаїл. На всьому просторі Південної Бессарабії справжніми перлинами смаку є найкращі виноробні, сироварні, равликові ферми, бринзарні нашого краю Шабо, Колоніст, Кирнички, Вілла Тінта, Вінарія, Європейська сироварня, Щедра околиця. Кожну суботу й неділю наші туроператори здійснюють екскурсії до Вилкового на Тилигульський лиман. Є в нас і Одеські Карпати, і Одеська Швейцарія – на Кодимщині, де пролягає один з найцікавіших туристичних маршрутів Шпаків шлях", – перелічує усі туристичні місця Олександр Грабовський.

Річки, озера та лимани замінять море

Локальні водойми стануть цього року аналогом морського відпочинку. У ДСНС заявляли, що цього року створили 340 спеціально облаштованих безпечних місць для відпочинку, з них 185 мають власні пляжі. Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та Києві цьогоріч не відкриватимуть купальний сезон офіційно.

Важливо Найкращі авіакомпанії світу у 2023 році: хто очолив рейтинг

Натомість туристи зможуть насолодитися красою водоймищ Заходу України. Озера є чудовими місцями для релаксу, оскільки вони вражають своєю незвичайністю та мальовничістю.

Одне з них – Світязь (Волинська область), є найглибшим озером України. Глибина водойми складає 58 метрів, що вчетверо перевищує глибину Азовського моря. Це ідеальне місце для відпочинку та плавання, оскільки на дні є дрібний білий пісок, а вода прогрівається до температури парного молока. Неподалік розташоване озеро Пісочне, яке відвідує менше туристів, тому вода ще чистіша.

Бребенескул у Карпатах вважається найбільш високогірним озером України. Воно розташоване на схилі Чорногірського хребта. Для того, щоб побачити його, потрібно піднятися на висоту 1801 метр.

Біле озеро на Рівненщині має карстове походження, а його вода на дотик ніжна і шовковиста завдяки підвищеному вмісту гліцерину. Часто цю водойму називають "озером молодості". Вода настільки прозора, що навіть на глибині понад півтора метра можна побачити дно.

Ну і звісно ж, не варто забувати про Синевир на Закарпатті. Ця водойма – найбільше і найглибше високогірне озеро України. Синевир розташований на висоті 989 метрів над рівнем моря. Його глибина досягає 22 метри. Проте, купатися в озері заборонено, зокрема не дозволить поплавати й температура води, яка максимально нагрівається лише до +13 градусів.



Озеро Синевир у Карпатах / Depositphotos

Крім озер, українці також можуть відпочити біля узбережжя річок. Річки, що протікають через Закарпаття, такі як Тиса, Прут і Серет, пропонують чарівні пейзажі та можливості для водних видів спорту, включаючи рафтинг.

Мальовничий Дністер, що протікає через Захід України, має чудові місця для каякінгу, риболовлі та плавання. Береги Дністра прикрашені скельними урвищами, замками й історичними пам'ятками.

Україна відома не лише своїми швидкими річками та кришталево чистими озерами, але також й цілющими термальними джерелами. Якщо ви плануєте відпочинок в Карпатах, то вам варто відвідати Косино, Берегово, Велятино, Солотвино або Лумшори. Термальні джерела сприяють зміцненню здоров'я, поліпшенню самопочуття та підвищенню імунітету.

Любителям міського відпочинку підійдуть аквапарки та басейни.

Захід – туристичне серце України

Частка бронювань внутрішньоукраїнських турів відносно нижча. У турагентстві Join Up! акцент частіше робиться на організовані тури за кордон. У межах країни громадяни мають значно більше можливостей для самостійного планування відпочинку.

З усім тим, готелі в Карпатах та санаторії на Заході країни залишаються популярними серед українських туристів.

"Найбільш затребуваний відпочинок в Україні – це готелі в Прикарпатті, Карпатах, Закарпатті, а також лікувальні тури в санаторії в тих самих місцях. Основна причина – ця частина країни сприймається більш безпечною, а отже люди прямують сюди", – каже Ольга Дідок.

Туризм поступово відроджується, тому з'являється все більше місць у готелях. У Буковелі ціни на проживання починаються від 600 гривень за добу на двох осіб. В Яремче вартість ще нижча – від 400 гривень.

Любителям екскурсійного туризму підійде відпочинок у Львові, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському та інших історичних містах. Втім, ціни на житло там відносно вищі – ціна в готельному номері на двох стартує від 700 гривень за добу.

"Наразі головним чинником має бути безпечність відпочинку. Саме від цього варто відштовхуватись. Хтось вперше відвідає Ужгород чи Мукачево, хтось – спробує новий для себе формат і побуває в санаторії, інші відправляться в новий готель у Карпатах, де ще ніколи не були, а комусь – цього вже буде недостатньо", – зазначають у турагентстві.

Туроператори радять не боятися українцям експериментувати та розглядати незвичайні варіанти місць відпочинку. Саме тоді, коли ви змінити туристичні вподобання й спробуєте щось зовсім нове, ви отримаєте цінний досвід і відкриєте себе для нових досягнень. Такі неочікувані пригоди можуть надихнути вас на великі звершення.

Авторка: Поліна Куліш