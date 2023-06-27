Летний отпуск в Украине 2023: где найти аналоги морскому отдыху

Лето – традиционное время для отпусков. Впрочем, уже второй год подряд украинцы не могут поехать в свои любимые места из-за неуверенности и ограничений, вызванных полномасштабной войной. Она существенно изменила отношение граждан к отдыху. Опросы показывают, что большинство не планирует отдыхать в этом году, считая, что это "несвоевременно".

Несмотря на это, туроператоры замечают постепенное возобновление спроса на поездки. Количество забронированных туров выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а по некоторым направлениям спрос даже выше, передает 24 канал.

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Люди все больше понимают, что отдых во время войны необходим. Те, кому повезло иметь такую возможность, стремятся хотя бы на несколько недель отправиться в отпуск. Важно понять, что отдых во время войны – это не "танцы на костях", а нормальное желание перезагрузить организм и восстановить силы.

Каким будет туристический сезон в 2023 году и куда стоит поехать украинцам – читайте в материале 24 Канала.

2 года без моря: чем заменить отдых на побережье Украины

Российская агрессия оставила украинцев без возможности безопасно отдыхать на побережьях Черного и Азовского морей уже второй год подряд. В прошлом году украинцы не могли поехать в любимый Бердянск из-за оккупации, а Черное море обходили из-за его заминированности. А теперь его категорически запрещено посещать из-за затопления.

Ужасная катастрофа на Каховской ГЭС, вызванная россиянами, оказала существенное влияние на жизнь всего юга Украины. Кроме заминированности водоемов, мы имеем дело с их загрязнением, когда к побережью Одесчины прибивает мебель и части домов.

Таким образом, невозможно говорить об отдыхе на юге, подтверждают нам в комментарии в турагентстве Join Up! В частности, это касается курортов Херсонщины, Николаевщины и Одесчины.

Ранее местные власти сообщали о полном запрете купания в море. Сегодня основная проблема – это эпидемиологическое состояние водоемов, в частности на Одесчине. Речь идет не только о море, но и о реке Дунай и Днестровском лимане.

В прошлом сезоне некоторые граждане игнорировали запрет, но теперь власти будут усиленно реагировать на нарушение этих правил.

Пока морской отдых в Украине невозможен. Официально действует запрет на купание в море, и мы понимаем, что это справедливо. Туристы могут либо заменить море на локальные водоемы, если они соответствуют нормам безопасности, либо отправиться за границу,

– подчеркивает сотрудница Join Up! Ольга Дидок.



Морской отдых в Украине невозможен в 2023 году / Фото из соцсетей

Впрочем, президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский не советует вычеркивать Одесскую область из перечня мест для отдыха.

Подрыв Каховской ГЭС сильно поразил туристическую сферу в Одесской области. Однако Одесса и ее окрестности предлагают гораздо больше, чем просто морской отдых. Они воплощают в себе богатство архитектурных шедевров, гастрономических прелестей, театральное искусство, роскошь двух территорий Ботанического сада, великолепные парки и музеи, многие из которых расположены в прекрасных исторических дворцах.

"Всего 40 минут от центра города и вы возле нашего Ойстервилля, где можно не только полакомиться устрицами или улитками, но и вволю покупаться в соленой, словно средиземноморской воде Тилигульского лимана. Еще ближе к городу Куяльницкий лиман с лечебными грязями и рапой. Могут порадовать даже требовательных гурманов и предоставить приемлемые условия для отдыха исторические города Одесчины – Белгород-Днестровский, Болград, Измаил. На всем пространстве Южной Бессарабии настоящими жемчужинами вкуса являются лучшие винодельческие, сыроварные, улиточные фермы, брынзарни нашего края Шабо, Колонист, Кирнички, Вилла Тинта, Винария, Европейская сыроварня, Щедрая околица. Каждую субботу и воскресенье наши туроператоры совершают экскурсии в Вилково на Тилигульский лиман. Есть у нас и Одесские Карпаты, и Одесская Швейцария – на Кодымщине, где проходит один из самых интересных туристических маршрутов Шпаков путь", – перечисляет все туристические места Александр Грабовский.

Реки, озера и лиманы заменят море

Локальные водоемы станут в текущем году аналогом морского отдыха. В ГСЧС заявляли, что в этом году создали 340 специально обустроенных безопасных мест для отдыха, из них 185 имеют собственные пляжи. В то же время в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Киеве в этом году не будут открывать купальный сезон официально.

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Вместо этого туристы смогут насладиться красотой водохранилищ запада Украины. Озера – прекрасные места для релакса, поскольку они поражают своей необычностью и живописностью.

Одно из них – Свитязь (Волынская область), является самым глубоким озером Украины. Глубина водоема составляет 58 метров, что в четыре раза превышает глубину Азовского моря. Это идеальное место для отдыха и плавания, поскольку на дне есть мелкий песок, а вода прогревается до температуры парного молока. Недалеко находится озеро Песочное, которое посещает меньше туристов, поэтому вода еще чище.

Бребенескул в Карпатах считается самым высокогорным озером Украины. Оно расположено на склоне Черногорского хребта. Для того чтобы увидеть этот водоем, нужно подняться на высоту 1801 метр.

Белое озеро в Ровненской области имеет карстовое происхождение, а его вода на ощупь нежная и шелковистая благодаря повышенному содержанию глицерина. Часто этот водоем называют "озером молодости". Вода настолько прозрачная, что даже на глубине более полутора метров можно увидеть дно.

Конечно же, не стоит забывать о Синевире на Закарпатье. Этот водоем – самое большое и самое глубокое высокогорное озеро Украины. Синевир расположен на высоте 989 метров над уровнем моря. Его глубина достигает 22 метров. Тем не менее купаться в озере запрещено, в частности, не позволит поплавать и температура воды, которая максимально нагревается до +13 градусов.



Озеро Синевир в Карпатах / Depositphotos

Кроме озер, украинцы также могут отдохнуть у побережья рек. Реки, протекающие через Закарпатье, такие, как Тиса, Прут и Серет, предлагают волшебные пейзажи и возможности для водных видов спорта, включая рафтинг.

Живописный Днестр, протекающий через запад Украины, имеет отличные места для каякинга, рыбалки и плавания. Берега Днестра украшены скальными обрывами, замками и достопримечательностями.

Украина известна не только своими быстрыми реками и кристально чистыми озерами, но и целебными термальными источниками. Если вы планируете отдых в Карпатах, то вам следует посетить Косино, Берегово, Велятино, Солотвино или Лумшоры. Термальные источники способствуют укреплению здоровья, улучшению самочувствия и повышению иммунитета.

Любителям городского отдыха подойдут аквапарки и бассейны.

Запад – туристическое сердце Украины

Доля бронирований внутриукраинских туров относительно ниже. В турагентстве Join Up!акцент чаще делается на организованные туры за границу. В пределах страны граждане имеют гораздо больше возможностей для самостоятельного планирования отдыха.

Однако отели в Карпатах и санатории на западе страны остаются популярными среди украинских туристов.

"Самый востребованный отдых в Украине – это отели в Прикарпатье, Карпатах, Закарпатье, а также лечебные туры в санатории в тех же местах. Основная причина – эта часть страны воспринимается более безопасной, а значит люди направляются сюда", – говорит Ольга Дидок.

Туризм постепенно возрождается и появляется все больше мест в отелях. В Буковеле цены на проживание начинаются от 600 гривен в сутки на двух человек. В Яремче стоимость еще ниже – от 400 гривен.

Любителям экскурсионного туризма подойдет отдых во Львове, Ивано-Франковске, Каменце-Подольском и других исторических городах. Впрочем, цены на жилье там относительно выше – цена в гостиничном номере на двоих стартует от 700 гривен в сутки.

"Пока главным фактором должна быть безопасность отдыха. Именно от этого стоит отталкиваться. Кто-то впервые посетит Ужгород или Мукачево, кто-то – попробует новый для себя формат и побывает в санатории, другие отправятся в новую гостиницу в Карпатах, где еще никогда не были, а кому-то – этого уже будет недостаточно", – отмечают в турагентстве.

Туроператоры рекомендуют не бояться украинцам экспериментировать и рассматривать необычные варианты мест отдыха. Именно тогда, когда вы измените туристические предпочтения и попробуете что-то совершенно новое, вы получите ценный опыт и откроете себя для новых достижений. Такие неожиданные приключения могут вдохновить вас на большие свершения.

Автор: Полина Кулиш