Битва двох дідів і паніка демократів: що Трамп і Байден сказали про Україну та війну на дебатах

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28 червня відбулися перші дебати чинного президента США Джо Байдена та його головного опонента на виборах Дональда Трампа.

Дебати-2024 відбулися нетрадиційно рано. Зазвичай вони проходять восени (нагадаємо, що вибори відбудуться 5 листопада). Це пов’язано з тим, що праймеріз в обох партіях завершилися достроково й дві політсили давно визначились з кандидатами. Демократів представляє 46-ий президент, а республіканців – 45-ий.

24 Канал розповідає про те, що говорили Байден і Трамп про Україна та світ та які висновки з цього можна зробити нам.

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Битва двох дідів: хто переміг і чи обійшлося без скандалів

На відміну від попередніх кампаній буде не три, а два етапи дебатів. Це також можна зрозуміти – дискутувати Байдену та Трампу насправді вже нема про що, вони вже й так все сказали і нового нічого не скажуть.

Ба більше, нині маємо ситуацію, коли одному кандидату взагалі важко говорити фізично, а іншого просто важко слухати.



Дебати Трампа й Байдена у заголовках американських ЗМІ / Скриншот

Звісно, це не поширюється на основний електорат кандидатів. Що б не говорив Трамп і як би не "вимикався з реальності" Байден, вони проголосують за своїх. Інша справа, що є ж іще так звані незалежні виборці, тобто ті, які ще не визначились.

Їм 5 листопада доведеться зробити непростий вибір. І результати дебатів на нього можуть не вплинути взагалі. Принаймні, так було у 2016 році, коли кандидатка від демократів Гілларі Клінтон консенсусно перемогла республіканця Трампа, але в підсумку програла йому, хоч і мала на майже 3 мільйони голосів більше.

На перших дебатах 28 червня, переміг Трамп. Принаймні, так вважає більшість опитаних на каналі CNN (який традиційно симпатизує демократам). При цьому великих скандалів чи якихось грубих помилок не було.

Нарізка основних моментів дебатів 28 червня 2024 року – дивіться відео:

Трамп традиційно для себе говорив просто, уникав конкретики, перебільшував і брехав.

Байден тримав свою лінію і не збивався, був "у темі" та навіть дозволив собі назвати Трампа "лохом та нездарою" (дослівно – You're the sucker, you're the loser).

Але це насправді не пряма образа, а цитата – саме так Трамп у 2018 році назвав американських військових та відмовився відвідувати військовий цвинтар у Франції, де поховані герої Другої світової.

Також Байден доволі боляче зробив Трампу, коли нагадав, що той офіційно засуджений злочинець, а також освіжив деякі деталі справи Трампа (мовиться про скандал і наступні махінації з виплатами порнозірці). Трампу залишалося лише оголосити себе жертвою політичних переслідувань.



Трамп і Байден під час дебатів / Фото AFP

Зміст півторагодинних дебатів звівся до обміну звинуваченням та з'ясуванням, хто ж був найгіршим президентом США в історії (тут треба визнати, що Байден купився на провокацію Трампа та заліз на його територію, де правилом є закидування опонента л*йном).

Якщо ж відфільтрувати образи, то основним інструментарієм опонентів стали проблеми економіки, натомість зовнішня політика відійшла на другий план. Що логічно, адже відповідає запитам самих американців. Трамп активно звинувачував, натомість Байден його докори спростовував і непогано "насипав" своїх, адже Трамп опинився у невигідній позиції "попередника".

Що про Україну говорили Трамп і Байден

При цьому адміністрація Байдена дійсно може похвалитися своїми економічними успіхами – рекордно низьким безробіттям, вдалим виходом із пандемії COVID-2019, новими робочими місцями, приборканням інфляції та "соціалкою".Утім, простим американцям складно розібратися з цифрами, відсотками та іншими макроекономічними показниками, їм куди зрозуміліші тези про зростання цін на бензин і м'ясо, при цьому причини – другорядні.

Звісно ж, українців найбільше цікавить позиція кандидатів щодо війни. Про неї вони також говорили, але приділили цьому питанню не надто багато уваги.

Байден повторив основні та давно відомі тези, натомість Трамп, не обтяжений зобов'язаннями, знову сказав, що не допустив би війни, критикував Байдена та Обаму, які її проспали. Заявив, що відкинув би ультиматуми Путіна, а також повторив стару свою брехню про "200 мільярдів Україні", і сказав, що вважає, що Україна не зможе перемогти.

Україна не виграє цю війну. Вони втрачають дуже багато людей. І втрачають красиві міста з золотими куполами. І це дуже сумно,

– Трамп ділиться своїми думками щодо війни.

І якщо заперечення ультиматуму Путіна (визнання анексії Криму та 4 областей України, позаблоковий статус та скорочення армії) – це добре, то слова про неможливість перемогти – категорично ні. Потенційно вони можуть вказувати на бажання Трампа (у разі його перемоги) "скинути проблемний актив", тобто припинити воєнну допомогу Україні.

Про це детальніше читайте тут Що не так із новим мирним планом Трампа і чи існує він взагалі

Добра новина полягає в тому, що наразі в Трампа точно не існує чіткого плану дій, є лише лінія поведінки. Вона ж може змінитися, коли він отримає більше інформації і якщо Україна матиме успіхи на полі бою в наступні пів року. Це складний сценарій, але до нього потрібно бути готовими.

Я ніколи в житті не чув стільки маячні… далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО… Він не розуміє, про що він говорить,

– Джо Байден коментує заяви Трампа щодо виводу американських військ з Афганістану та американської воєнної допомоги Україні.

Тон відповіді був правильним, але до чого тут Білорусь і чому Польща відділена від країн НАТО? Відповідь на це питання повертає нас до теми віку кандидатів.



У США часто критикують Байдена та Трампа через їхній поважний вік / Фото AFP

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За підсумками дебатів можна впевнено визнати, що головною перевагою 78-річного Трампа було те, що він був "живчиком". Натомість 81-річний Байден був надто в'ялий – він дуже тихо (його команда пояснила це простудою) і нерозбірливо говорив, запинався, губив думку та довго не міг звести докупи все те, що хотів сказати.

На його тлі Трамп, який уникав складних вербальних конструкцій, виглядав немов Зеленський на легендарних стадіонних дебатах з Порошенком.

Трамп просто знущався з нерозбірливої мови Байдена: дивіться відео

Головним висновком дебатів стало те, що Байден – геть старий. Як би він та його команда це не намагалися приховати – нічого не вийшло, боротьбу з віком програв навіть Лука Модріч.

Не дарма після завершення півторагодинних дебатів знову активізувалися розмови про потенційну заміну Байдена на Мішель Обаму (про це писали ЗМІ навесні 2024 року) або популярного губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома.

Що цікаво, букмекери за підсумками дебатів (в яких він зі зрозумілих причин не брав участі) підвищили його шанси на перемогу на виборах президента США до 9%, при цьому Байдену дали 21%, а Трампу – 59%. Ще три пункти отримала вже згадана Мішель Обама.

До теми Демократи заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом після дебатів з Трампом

Звісно, котирування букмекерів – показник такий собі, проте він фіксує погані новини для демократів, а інсайдери кажуть, що штаб демократів у паніці. Ще б пак, їхній кандидат стрімко здає і необхідно застосовувати кризовий менеджмент, а значить – швидко шукати інші варіанти.

Таким певний час, схоже, вважався перехід влади до віцепрезидента Камали Гарріс після перемоги Байдена, але він був розрахований на те, що Байден все ж переможе Трампа. Нині ж півтори години дебатів поставили цю тезу під сумнів.



Джо Байден і Камала Гарріс / Фото AP

Чи можуть Байдена замінити на іншого кандидата

Процедура заміни кандидата існує, але це насправді доволі складна справа. Праймеріз вже завершилися й виборщики віддали свої голоси за Байдена. Тепер його мають офіційно оголосити кандидатом на Конвенті демократів (національному з’їзді), що пройде 19 – 22 серпня у Чикаго.

Заміна можлива лише в тому випадку, якщо фактичний переможець добровільно відмовиться від номінації. Лише в цьому разі Конвент зможе обрати нового кандидата замість нього.

Такий прецедент був: на Конвенті 1952 року відбулась заміна кандидата, але, зазначимо, що це було ще до запровадження сучасної системи праймеріз. Тоді Конвент у підсумку висунув в кандидати губернатора штату Іллінойс Едлая Стівенсона, хоча той спершу заявляв, що не планує висування.При цьому висуватись мав сенатор від Теннессі Естес Кефовер. Ця заміна демократів не врятувала – Стівенсон на виборах 1952 року програв Двайту Ейзенхауеру.

Тож у демократів фактично є лише липень та початок серпня на вмовляння Байдена та для переговорів з умовним Ньюсомом чи Мішель Обамою (яка взагалі заявила, що її вибори не цікавлять).



Мішель Обама і Ґевін Ньюсом / Фото колаж з мережі X

Сам по собі цей процес вже буде репутаційною катастрофою для демократів, адже новачку доведеться буквально вриватися в кампанію за 2,5 місяці до виборів.

З іншого боку, Трампа відволікатимуть суди, а 56-річний Ньюсом і без того був учасником виборчих процесів (як член неформальної групи підтримки Байдена) та активно критикував Трампа та Десантіса. До того ж соціологія підказує, що будь-який інший кандидат (крім, мабуть, непопулярної Гарріс) легко переможе Трампа. Так чи інакше, в наступні тижні Байдену та його команді потрібно буде ухвалити важке рішення.