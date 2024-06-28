Про це пишуть у виданні The New York Times.

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У демократів заговорили про заміну Байдена іншим кандидатом

Як пишуть у виданні, проблема у непереконливому виступі Байдена під час дебатів. Зокрема, у його регулярних обмовках, слабкому голосі, а також нездатності виразно подати позицію його партії з ключових питань.

Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата,

– цитує NYT високопоставленого представника штабу Байдена.

"Хлопці, демократам слід висунути когось іншого – поки не пізно", – написав у соцмережі X (раніше твітер) Ендрю Янг, який брав участь у праймеріз Демократичної партії у 2020 році.

Група демократів Палати представників заявила, що вони разом спостерігали за дебатами, а один, який говорив на умовах анонімності, визнав, що для Байдена це була "катастрофа". Представник заявив, що група обговорювала необхідність нового кандидата в президенти.

Один з найбільших донорів Байдена і Демократичної партії Марк Буелл, сказав після дебатів, що президент повинен серйозно подумати, чи є він найкращою кандидатурою. "У нас є час висунути ще когось?" — сказав він.

Буелл додав, що поки що не закликає пана Байдена відступити, але "демократичне керівництво зобов’язане піти в Білий дім і чітко показати, що думає Америка, тому що тут на карту поставлена ​​демократія, і ми всі нервуємо".

Розмовляючи з журналістами після дебатів, пан Байден зазначив, що він боровся із застудою. "У мене болить горло", – сказав він.

Сам Байден відкинув занепокоєння щодо своєї результативності в дебатах і заклики відмовитися від участі. "Я вважаю, що все пройшло добре", – сказав він журналістам після дебатів.

"Важко сперечатися з брехуном", – додав Байден, маючи на увазі Трампа.

NYT зазначає, що жоден чинний президент ще не вибував так пізно з передвиборчої кампанії, і у демократів не було єдиної думки щодо того, що станеться, якщо він це зробить. У четвер увечері демократи уявляли сценарії, за якими старійшини партії, такі як сенатор Чак Шумер, колишня спікерка Ненсі Пелосі та конгресмен Джеймс Клайберн, мали б втрутитися у справу Байдена. Не було жодних ознак того, що хтось із них погодиться це зробити.

Інші демократи сказали, що побоюються, що вже надто пізно, зазначивши, що Байден — "гордий та впертий" і вже давно наполягає на тому, що найкраще підготовлений для перемоги над Трампом, і він не слухатиме нікого, крім, можливо, своєї дружини Джилл, яка рішуче підтримала його участь у перегонах.