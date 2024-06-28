Кандидати у президенти США Джо Байден і Дональд Трамп провели перші дебати у четвер, 27 червня.

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Байден назвав Трампа "невдахою" та "лузером"

Все почалося з того, що Байден процитував статтю з видання The Atlantic, яка вийшла у 2020 році. В матеріалі повідомлялося, що за часів свого президентства Трамп у приватному порядку принижував загиблих американських військовослужбовців та називав їх "невдахами" і "лузерами".

Варто зазначити, що син президента США, Бо Байден, був ветераном війни в Іраку та помер від раку мозку.

Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти невдаха, ти лузер,

– сказав Байден, звертаючись до Трампа.

У відповідь Дональд Трамп очікувано заявив, що нібито не казав такого.

Перш за все, це була вигадана цитата, "лузери і невдахи". Вони її вигадали. Це було в третьосортному журналі, який провалився, як і багато з цих журналів,

– відповів експрезидент США.

За словами Трампа, Байден нібито вигадав цю цитату і повинен вибачитися перед ним. Однак президент Сполучених Штатів відкинув ідею вибачатися "за що завгодно".