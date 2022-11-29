Дефіцит на рівні 30%: українці матимуть світло принаймні на 5 – 6 годин щодня
Джерело:Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про ситуацію в Україні з електропостачанням. Він наголосив, що ця зима стане надскладною для нашої держави.
Прем'єр-міністр зазначив, що масованими ракетними атаками окупанти хочуть "заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу". Однак удари ворога не зможуть нас скорити, наголошує Шмигаль.
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Чому в деяких будинках немає відключень світла
За словами прем'єра, попри постійні обстріли енергосистеми, вона залишається цілісною. Наразі заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області.
Виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% – дефіцит, який корегується обмеженнями споживання,
– сказав Шмигаль.
Він розповів, що розподільчі компанії, які відповідальні за постачання електроенергії безпосередньо споживачам – зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання.
Тобто "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають – кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.
За його словами, зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.
Питання справедливості
Шмигаль наголосив, що не допустить такого, щоб в одних будинках світла не було по 20 – 30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.
Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50–60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5 – 6 годин на день,
– зазначив він.
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Ремонт енергетичного обладнання навіть у мирний час тривав би місяці
Для того, щоб покращити ситуацію, Україні потрібна потужна протиповітряна оборона і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. До речі, за словами Шмигаля, у Європі практично не залишилося країн, які б не допомагали Україні через енергетичний терор росіян.
Однак ремонт обладнання складний і тривалий. Навіть у мирні часи він затягнувся б на кілька місяців.
Сьогодні – не мирний час, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні – у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі,
– наголосив прем'єр.
Він додав, що уряд затвердив документи для того, щоб можна було завозити "Старлінки" в Україну без мита і ПДВ. Вони стануть доступнішими для українців, бо будуть дешевшими.
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