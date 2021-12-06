Дефіцитний вантаж: до України прибув другий корабель з американським вугіллям
Джерело:ДТЕК
Перша партія заокеанського вугілля прибула до України 20 листопада. 5 грудня у ДТЕК повідомили, що прибуло вже друге судно.
Загалом таких траншів очікують сім. І так до кінця січня Україна отримає приблизно 470 тисяч тонн вугілля, дуже потрібного для нашої енергетики.
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Ще одна партія заокеанського вугілля прибула до України
В Україну прибуло друге судно з вугіллям зі США та Колумбії. До кінця січня 2022 року таких буде ще 5, і загалом дефіцитного наразі вантажу ми отримаємо 470 тисяч тонн.
Вугілля з другого судна (66 тисяч тонн) призначене для потреб теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго". Перша партія, яка мала те ж призначення, прибула ще 20 листопада.
Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон,
– прокоментував подію гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.
Як в Україні склався дефіцит енергетичного вугілля
- Ще з жовтня 2021 року ЗМІ та експерти почали говорити про те, що в Україні формується дефіцит вугілля.
- І дійсно, у листопаді стало відомо, що запаси вугілля на складах ТЕС склали 500 тисяч тонн, що дуже й дуже мало для нормального проходження опалювального сезону.
- А тут ще й Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну (у Кремлі аргументували тим, що їм самим воно потрібне).
Про блокування Росією постачання вугілля в Україну – дивіться відео:
- Внутрішнього видобутку вугілля в Україні для забезпечення власних потреб недостатньо, більшість же наших шахт розташовані на окупованих Росією територіях Донбасу. Знайти ж вугілля на зовнішніх ринках, та ще й за адекватними цінами, виявилося не так і просто.
- Тим часом в Україні навіть почали ширитися чутки про ймовірні віялові відключення електрики для економії, що, утім, влада категорично спростувала.
- У ДТЕК же кажуть, що змогли законтрактувати вугілля у Польщі, США та Казахстані на понад 0,9 мільйона тонн, ба більше – тривають перемовини й про придбання додаткових обсягів палива.
Про прибуття першої партії вугілля з Америки – дивіться відео: