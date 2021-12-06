Дефицитный груз: в Украину прибыл второй корабль с американским углем

Первая партия заокеанского угля прибыла в Украину 20 ноября. 5 декабря в ДТЭК сообщили, что прибыло уже второе судно.

В общей сложности таких траншей ожидают семь. И так до конца января Украина получит приблизительно 470 тысяч тонн угля, очень нужного для нашей энергетики.

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Еще одна партия заокеанского угля прибыла в Украину

В Украину прибыло второе судно с углем из США и Колумбии. До конца января 2022 года таких будет еще 5, и в целом дефицитного в настоящий момент груза мы получим 470 тысяч тонн.

Уголь со второго судна (66 тысяч тонн) предназначен для нужд теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго". Первая партия, имевшая то же назначение, прибыла еще 20 ноября.

Мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для того, чтобы в этих сверхсложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон,

– прокомментировал событие гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Как в Украине сложился дефицит энергетического угля

Еще с октября 2021 СМИ и эксперты начали говорить о том, что в Украине формируется дефицит угля.

В ноябре стало известно, что запасы угля на складах ТЭС составили 500 тысяч тонн, что очень и очень мало для нормального прохождения отопительного сезона.

для нормального прохождения отопительного сезона. А тут еще и Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину (в Кремле аргументировали тем, что им самим оно нужно).

прибытие заокеанского угля в Украину анонсировал президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 15 ноября.

О блокировании Россией поставок угля в Украину – смотрите видео:

Внутренней добычи угля в Украине для обеспечения собственных нужд недостаточно, большинство наших шахт расположены на оккупированных Россией территориях Донбасса. Найти же уголь на внешних рынках, да еще и по адекватным ценам, оказалось не так-то просто.

добычи угля в Украине для обеспечения собственных нужд недостаточно, большинство наших шахт расположены на оккупированных Россией территориях Донбасса. Найти же уголь на рынках, да еще и по адекватным ценам, оказалось не так-то просто. Тем временем в Украине даже начали распространяться слухи о вероятных веерных отключениях электричества для экономии, что, впрочем, власти решительно опровергли.

электричества для экономии, что, впрочем, власти решительно опровергли. В ДТЭК же говорят, что смогли законтрактовать уголь в Польше, США и Казахстане на более чем на 0,9 миллиона тонн, даже больше – продолжаются переговоры и о приобретении дополнительных объемов топлива.

О прибытии первой партии угля из Америки – смотрите видео: