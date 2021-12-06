Загалом таких траншів очікують сім. І так до кінця січня Україна отримає приблизно 470 тисяч тонн вугілля, дуже потрібного для нашої енергетики.

Радимо перечитати Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну енергетичного вугілля, – Герус

Ще одна партія заокеанського вугілля прибула до України

В Україну прибуло друге судно з вугіллям зі США та Колумбії. До кінця січня 2022 року таких буде ще 5, і загалом дефіцитного наразі вантажу ми отримаємо 470 тисяч тонн.

Вугілля з другого судна (66 тисяч тонн) призначене для потреб теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго". Перша партія, яка мала те ж призначення, прибула ще 20 листопада.

Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон,

– прокоментував подію гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Нагадаємо: прибуття заокеанського вугілля до України анонсував президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 15 листопада.

Як в Україні склався дефіцит енергетичного вугілля

Ще з жовтня 2021 року ЗМІ та експерти почали говорити про те, що в Україні формується дефіцит вугілля.

І дійсно, у листопаді стало відомо, що запаси вугілля на складах ТЕС склали 500 тисяч тонн, що дуже й дуже мало для нормального проходження опалювального сезону.

для нормального проходження опалювального сезону. А тут ще й Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну (у Кремлі аргументували тим, що їм самим воно потрібне).

Про блокування Росією постачання вугілля в Україну – дивіться відео:

Внутрішнього видобутку вугілля в Україні для забезпечення власних потреб недостатньо, більшість же наших шахт розташовані на окупованих Росією територіях Донбасу. Знайти ж вугілля на зовнішніх ринках, та ще й за адекватними цінами, виявилося не так і просто.

видобутку вугілля в Україні для забезпечення власних потреб недостатньо, більшість же наших шахт розташовані на окупованих Росією територіях Донбасу. Знайти ж вугілля на ринках, та ще й за адекватними цінами, виявилося не так і просто. Тим часом в Україні навіть почали ширитися чутки про ймовірні віялові відключення електрики для економії, що, утім, влада категорично спростувала.

електрики для економії, що, утім, влада категорично спростувала. У ДТЕК же кажуть, що змогли законтрактувати вугілля у Польщі, США та Казахстані на понад 0,9 мільйона тонн, ба більше – тривають перемовини й про придбання додаткових обсягів палива.

Про прибуття першої партії вугілля з Америки – дивіться відео: