Про це голова правління НАК "Нафтогаз-України" повідомив у інтерв'ю виданню BBC News Україна.

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Головна проблема в тому, що Росія блокує транзит вугілля з того ж Казахстану, і тоді це змушує електрогенеруючі компанії використовувати газ,

– сказав він.

Потрібно забезпечити взимку додаткові обсяги

Юрій Вітренко пояснив, якщо буде масове використання газу для генерування електроенергії – буде додаткове навантаження вже на ГТС. Тобто потрібно забезпечити взимку додаткові обсяги у системі для того, щоб електрогенеруючі компанії могли споживати газ для вироблення електроенергії.

Це, в принципі проблема. Вона вирішується за рахунок грошей, але дуже великих грошей. Нам потрібно буде взимку імпортувати значну кількість газу, тому що нам не буде вистачати газу, який є в підземних сховищах,

– продовжив глава "Нафтогазу".

"Плюс власного видобутку для того, щоби покрити та потреби побутових споживачів, і звичайні потреби тієї ж промисловості, плюс потреби електрогенеруючих компаній. Це можливо, але це буде дорого", – додав Юрій Вітренко.

Транзит вугілля: що відомо

Голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що Росія не дозволила транзит і поставки на листопад через її територію заблоковані.

Це стосується лише енергетичного вугілля – коксівне пропускають без проблем.

Народний депутат наголосив, що технічно блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" (РЖД), яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через Росію.