Про це голова правління НАК "Нафтогаз-України" повідомив у інтерв'ю виданню BBC News Україна.
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Головна проблема в тому, що Росія блокує транзит вугілля з того ж Казахстану, і тоді це змушує електрогенеруючі компанії використовувати газ,
– сказав він.
Потрібно забезпечити взимку додаткові обсяги
Юрій Вітренко пояснив, якщо буде масове використання газу для генерування електроенергії – буде додаткове навантаження вже на ГТС. Тобто потрібно забезпечити взимку додаткові обсяги у системі для того, щоб електрогенеруючі компанії могли споживати газ для вироблення електроенергії.
Це, в принципі проблема. Вона вирішується за рахунок грошей, але дуже великих грошей. Нам потрібно буде взимку імпортувати значну кількість газу, тому що нам не буде вистачати газу, який є в підземних сховищах,
– продовжив глава "Нафтогазу".
"Плюс власного видобутку для того, щоби покрити та потреби побутових споживачів, і звичайні потреби тієї ж промисловості, плюс потреби електрогенеруючих компаній. Це можливо, але це буде дорого", – додав Юрій Вітренко.
Транзит вугілля: що відомо
- Голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що Росія не дозволила транзит і поставки на листопад через її територію заблоковані.
- Це стосується лише енергетичного вугілля – коксівне пропускають без проблем.
- Народний депутат наголосив, що технічно блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" (РЖД), яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через Росію.
Для чого Україні вугілляУкраїнці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС.
Для роботи ТЕС і ТЕЦ необхідне вугілля. А його в Україні надзвичайно мало. До зими необхідно було підготувати 3 мільйони тонн вугілля, а станом на 1 листопада було всього 542,8 тисячі тонн.
Якщо в Україні не розв'яжуть проблему із постачанням енергетичного вугілля чи імпорту електроенергії, то ми зможемо відчувати віялові відключення – почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему.