Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він пояснив, що країна повинна мати достатні запаси вугілля.

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Як зазначив Герус, країна повинна запускати імпорт раніше, щоб не опинитись у ризикованій ситуації.

Коли в України багато імпорту – це проблема. Однак якщо ви бачимо, що в нас запаси вугілля знижуються – треба включати цей імпорт, щоб запаси були на високих, комфортних рівнях. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

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За його словами, якщо запаси вугілля знижуються, одразу зникає міцність.

Саме в такі моменти у нашого північного сусіда (Росії – 24 канал) виникає велика спокуса зробити нам якусь пакость,

– зауважив Герус.

"На сильних не нападають. Це стосується і енергетики. До слабкості ніколи не треба допускатись", – підсумував він.

Андрій Герус у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною: відео

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