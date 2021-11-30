Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он пояснил, что страна должна иметь достаточные запасы угля.

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Как отметил Герус, страна должна запускать импорт раньше, чтобы не оказаться в рискованной ситуации.

Когда у Украины много импорта – это проблема. Однако если вы видим, что у нас запасы угля снижаются – надо включать этот импорт, чтобы запасы были на высоких комфортных уровнях. Андрtй Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Что грозит стране при малом запасе

По его словам, если запасы угля снижаются, сразу исчезает прочность.

Именно в такие моменты у нашего северного соседа (России – 24 канал) возникает большой соблазн сделать нам какую-то пакость,

– отметил Герус.

"На сильных не нападают. Это касается и энергетики. К слабости никогда не допускать", – подытожил он.

Андрей Герус в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной: видео

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