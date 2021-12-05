Об этом глава правления НАК "Нафтогаз-Украина" сообщил в интервью изданию BBC News Украина.
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Главная проблема в том, что Россия блокирует транзит угля из того же Казахстана, и тогда это вынуждает электрогенерирующие компании использовать газ.
– сказал он.
Нужно обеспечить зимой дополнительные объемы
Юрий Витренко объяснил, что если будет массовое использование газа для генерирования электроэнергии – будет дополнительная нагрузка уже на ГТС. То есть, нужно обеспечить зимой дополнительные объемы в системе для того, чтобы электрогенерирующие компании могли потреблять газ для выработки электроэнергии.
Это, в принципе, проблема. Она решается за счет денег, но очень больших денег. Нам нужно будет зимой импортировать значительное количество газа, потому что нам не будет хватать газа в подземных хранилищах,
– продолжил глава "Нафтогаза".
"Плюс собственной добычи для того, чтобы покрыть потребности бытовых потребителей, и обычные потребности той же промышленности, плюс потребности электрогенерирующих компаний. Это возможно, но это будет дорого", – добавил Юрий Витренко.
Транзит угля: что известно
- Глава комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что Россия не разрешила транзит и поставки на ноябрь через ее территорию заблокированы.
- Это касается только энергетического угля – коксующийся пропускают без проблем.
- Народный депутат подчеркнул, что технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию.
Для чего Украине уголь
Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС.
Для работы ТЭС и ТЭЦ необходим уголь. А его в Украине очень мало. К зиме необходимо было подготовить 3 миллиона тонн угля, а на 1 ноября было всего 542,8 тысячи тонн.
Если в Украине не разрешат проблему с поставкой энергетического угля или импорта электроэнергии, то мы сможем ощущать веерные отключения – поочередные или групповые отключения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.