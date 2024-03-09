Демобілізація строковиків: у Раді пояснили, чому зараз некоректно говорити про кількість
Напередодні, ввечері 7 березня, президент підписав новий указ. Йдеться про звільнення у запас строковиків після завершення служби.
Чому зараз не можна гороворити про точну кількість стровиків, яких планують звільнити, в ефірі телемарафону пояснили народні депутати Ірина Фріз і Олександр Федієнко, передає 24 Канал.
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"Практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися"
Під час дії воєнного стану оголошувати кількість звільнених строковиків за указом не є можливим,
– підкреслила Фріз.
Водночас нардепка констатувала, що цей указ – правильний крок. Адже є люди, які перебувають на строковій службі вже майже 4 роки. Вони потребують звільнення та визначення подальшої долі.
Під час війни, воєнного стану про кількість тих строковиків, які будуть звільнені, ніхто не буде казати. Але, принаймні, на скільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися, бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитися,
– наголосив Олександр Федієнко.
Нардеп додав, що також строковики, які звільнилися після відповідного терміну, що визначений в законі, можуть бути або мобілізовані, або ж виявити бажання підписати контракт для того, щоб долучитися до ЗСУ.Зверніть увагу! Звільнені строковики не можуть бути мобілізовані упродовж 12 місяців.
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Коротко, що треба знати про указ про демобілізацію строковиків
- Володимир Зеленський підписав його ввечері 7 березня. Указ набуває чинності з дня його опублікування.
- У тексті йдеться: "Звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких, установлений частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки".