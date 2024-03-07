До речі, уже відомо, коли звільнять в запас строковиків, які "застрягли" на службі з початку повномасштабної війни. Володимир Зеленський 7 березня підписав указ про їх звільнення.

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Хто підлягає мобілізації у березні 2024

Наразі в нашій державі триває воєнний стан, який уже не раз продовжували з 24 лютого 2022 року. Востаннє це сталося 12 лютого 2024 року. Відповідно до документів, підписаних Зеленським, мобілізація та воєнний стан триватимуть до 13 травня 2024 року. Очевидно, що їх продовжать і надалі.

Мобілізація стосується військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Усіх їх можна розділити на декілька категорій.

1) за станом здоров'я:

придатні за постановою ВЛК військовозобов'язані від 18 до 60 років;

обмежено придатні за постановою ВЛК військовозобов'язані від 18 до 60 років;

2) за віком:

військовозобов'язані від 27 до 60 років, визнані ВЛК придатними до виконання бойових завдань;

військовозобов'язані від 18 до 60 років, які раніше проходили військову службу, визнані придатними до виконання бойових завдань;

3) за досвідом військової служби:

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 27 до 60 років без досвіду служби;

4) за перебуванням на обліку:

військовозобов'язані, які стоять на обліку, від 18 до 60 років, визнані придатними до виконання бойових завдань;

зняті з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років, після взяття на облік, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до військової служби (зняття з військового обліку не означає припинення статусу військовозобов'язаного).

Кого можуть мобілізувати за власним бажанням

Тут також декілька категорій:

особи з інвалідністю або інші, які мають право на відстрочку за статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби.

військовозобов'язані, які мають відстрочку або визнані непридатними для військової служби за станом здоров'я.

Зверніть увагу! Доки не прийняли новий законопроєкт про мобілізацію, існує поняття обмеженої придатності. Але після його ухвалення це поняття зникне і залишиться тільки або статус придатного до служби, або непридатного.

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