В ефірі телемарафону 5 березня обговорили питання мобілізації. Під час включення свої коментарі надали Олексій Данілов і Федір Веніславський. Раніше у Верховній Раді сказали, що серед правок до законопроєкту про мобілізацію є спамові.

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Данілов висловився про мобілізацію

Звичайно, війна – це не курорт, війна – це не відпочинок, війна – це справа сильних людей. Що стосується мобілізації – звичайно, вона має бути перш за все справедлива. І саме тому було прийнято рішення, що мають бути внесені певні зміни до законодавства про мобілізацію, щоб люди розуміли, на які термін вони будуть мобілізовані, яка в них буде платня, які навички вони здобудуть перед відправленням на фронт,

– сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він підкреслив: офіційна мобілізація розпочалася 24 лютого 2022 року о восьмій ранку і не припинялася жодного дня.

Як українці ставляться до мобілізації / Скриншоти 24 Каналу

Українці стоять на захисті батьківщини

Федір Веніславський сказав, що українці відрізняються від європейців тим, що більш охоче захищають свою країну. Відсоток людей, які готові зі зброєю в руках давати відсіч ворогу, в Україні значно вищий, ніж у Європі.

"У комітеті ми дуже ретельно обговорюємо всі питання, пов'язані з удосконаленням законодавства про мобілізацію. Один із ключових елементів – забезпечення справедливої мобілізації", – повідомив колишній представник президента у Верховній Раді.

За його словами, має бути чіткий термін, коли бійці зможуть повернутися до сімей. Саме тому пропонують визначити його як 36 місяців.

Влада говорить про справедливість у справі мобілізації

Зауважимо, що теза "мобілізація має бути справедливою" спільна для комунікації влади. Про це досить давно говорить Володимир Зеленський, а нещодавно продожив Денис Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що треба почути військових, бо саме вони ризикують своїм життям і здоров'ям. А ще слід ухвалити новий законопроєкт, оскільки попередній розробили до війни.