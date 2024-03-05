В эфире телемарафона 5 марта обсудили вопрос мобилизации. Во время включения свои комментарии предоставили Алексей Данилов и Федор Вениславский. Ранее в Верховной Раде сказали, что среди поправок к законопроекту о мобилизации есть спамовые.

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Данилов высказался о мобилизации

Конечно, война – это не курорт, война – это не отдых, война – это дело сильных людей. Что касается мобилизации – конечно, она должна быть прежде всего справедливой. И именно поэтому было принято решение, что должны быть внесены определенные изменения в законодательство о мобилизации, чтобы люди понимали, на какой срок они будут мобилизованы, какая у них будет плата, какие навыки они получат перед отправкой на фронт,

– сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул: официальная мобилизация началась 24 февраля 2022 года в восемь утра и не прекращалась ни на день.

Как украинцы относятся к мобилизации / Скриншоты 24 Канала

Украинцы стоят на защите родины

Федор Вениславский сказал, что украинцы отличаются от европейцев тем, что более охотно защищают свою страну. Процент людей, которые готовы с оружием в руках давать отпор врагу, в Украине значительно выше, чем в Европе.

"В комитете мы очень тщательно обсуждаем все вопросы, связанные с усовершенствованием законодательства о мобилизации. Один из ключевых элементов – обеспечение справедливой мобилизации", – сообщил бывший представитель президента в Верховной Раде.

По его словам, должен быть четкий срок, когда бойцы смогут вернуться к семьям. Именно поэтому предлагают определить его как 36 месяцев.

Власть говорит о справедливости в деле мобилизации

Заметим, что тезис "мобилизация должна быть справедливой" общий для коммуникации власти. Об этом достаточно давно говорит Владимир Зеленский, а недавно продолжил Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что надо услышать военных, потому что именно они рискуют своей жизнью и здоровьем. А еще следует принять новый законопроект, поскольку предыдущий разработали до войны.