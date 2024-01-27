Эксперты утверждают, что возрастная категория от 18 до 40 лет, которая традиционно является основой призыва во времена великих войн, сегодня демонстрирует нежелание вступать в армию. Это касается почти каждого третьего молодого британца, согласно данным международной компании YouGov.
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Готовы ли британцы брать оружие в руки
Среди женщин призывного возраста процент отказов от службы такой:
- 43% не согласились бы служить в случае мировой войны;
- 35% – отказались бы в случае угрозы Британским островам.
Для мужчин эти показатели, как ни странно, более низкие. Они составляют 32% и 25% соответственно.
Результаты опроса показывают, что 38% молодых людей (и мужчин, и женщин – 24 Канал), в возрасте до 40 лет, отказались бы служить в вооруженных силах в случае мировой войны, а 30% уверяют, что не пошли бы на службу, даже если бы Британии угрожало неизбежное вторжение,
– пишут в YouGov.
Опрос также показал, что большинство населения (72%) считает, что женщины должны проходить срочную службу. Кроме того, 42% выступают за равенство в исполнении воинского долга.
В ответах на вопросы о добровольческой службе, 7% опрошенных заявили, что пошли бы добровольцами в случае мировой войны, а 11% – если бы угроза касалась непосредственно Великобритании.
Данные также свидетельствуют, что мужчины в возрасте 18-40 лет более склонны к добровольческой службе или принятию призыва, чем женщины того же возраста. Собственно, это 39-47% против 19-24%.
Несмотря на это, значительная часть опрошенных считает, что женщины должны иметь ограничения в исполнении определенных ролей в вооруженных силах, в частности, не служить в пехоте.
В целом опрос YouGov был проведен среди 3044 британцев от 18 лет с почти равным распределением между женщинами и мужчинами. Это позволяет оценить общие настроения в обществе по поводу военной службы.
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Контекст: мир должен готовиться
- Недавно министр обороны Великобритании Грант Шаппс констатировал: "Мы оказались на заре новой эры. Состоялся переход от послевоенного мира к довоенному".
- В то же время генерал сэр Патрик Сандерс, старейший офицер британской армии, призвал к увеличению численности военных и заявил, что стране необходимо повысить готовность к потенциальным конфликтам.
- А вот Институт изучения войны в последние месяцы неустанно подчеркивает, что Россия не просто ведет войну против Украины, а готовится к возможному столкновению с НАТО. Не исключено, что нацелился Кремль на Арктику.
- Угроза воспринимают серьезно, в частности, в Германии. В Берлине сообщали, разрабатывающих план защиты при развитии непредсказуемых негативных сценариев.