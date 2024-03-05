В цьому переконаний політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. У розмові з 24 Каналом він зазначив, що мобілізована людина має право обрати підрозділ, в якому б хотіла служити.

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Які правки найбільше обговорювали

Перше – 36 місяців на демобілізацію, які мають диверсифікуватися для людей, які перебувають безпосередньо на лінії фронту і щодня жертвують своїм здоров'ям, ризикують життям задля того, аби безпосередьо тримати лінію фронту.

"Є люди, які знаходяться в тилу, і для них 36 місяців є абсолютно інакшими, аніж для тих, хто на передовій. Тому ось тут потрібно знайти справедливий підхід, який враховував би дійсно вкладення конкретного військового у загальну справу і розуміти, хто може раніше йти відпочивати заслужено, хто ще має допрацювати", – пояснив Джигун.

Друге – обмеження прав ухилянтів. Спочатку мовилося про 4 формати, які скоротилися удвічі тут мовиться про такі обмеження, як виїзд за кордон і пересування транспортним засобом.

Третє – так зване економічне бронювання. За словами політолога, воно може давати близько 300 мільярдів гривень на рік надходжень до бюджету. Звідси, відповідно, мовиться і фінансування армії.

"Є дві основні концепції, де по-моєму офіційна зарплата має бути щонайменше 35 000 гривень, і звідти роботодавець сплачує податки для ФОПів за версією народних депутатів. 20 000 гривень податку сплачуєш на місяць і маєш спокій, що тебе ніхто не мобілізує, але при цьому ти так би мовити тримаєш ось той економічний фронт. І ось тут насправді, я думаю, баталій буде чимало, тому що визначити ефективність чи цінність життя людини, яка заробляє таку суму коштів або не заробляє, нечесно в такий спосіб. З іншого боку, цифри говорять самі за себе", – пояснив він.

Тому дискусії ще триватимуть. Можливо фінальний документ буде оприлюднено вже наступного тижня у стінах Ради.

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