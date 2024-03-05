Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту № 10449 щодо посилення призову. На документ ще чекають правки, друге читання та підпис Зеленського.
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Розглядають три способи
Комітет вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у територіальні центри комплектування у різні способи.
За словами заступника голови Комітету Єгора Чернєва, розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК. Серед них:
- особисто прийти й оновити дані;
- зробити це у ЦНАПі;
- зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.
Водночас посадовець наголосив на дотриманні військового обов'язку усіх військовозобов'язаних громадян.
Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок,
– зауважив Чернєв.
Водночас він повідомив, що нині щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках.
Крім того, комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.
Новий законопроєкт про мобілізацію: що кажуть інші посадовці
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроєкт про мобілізацію не можна назвати неконституційним. Водночас він відзначив, що всі обмеження для громадян навіть під час воєнного стану повинні бути обґрунтованими.
- Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що наразі варто не боятися та почати серйозну розмову з суспільством щодо мобілізації. Політикиня підкреслила, що зараз вже не 2022 рік, "коли емоції взяли верх".
- Водночас вона підтримує запропоновані зміни до законопроєкту, що передбачають демобілізацію військовослужбовців, які вже пройшли тривалу службу на передовій. За її словами, наразі єдиний спосіб повернутися – це бути пораненим або вбитим.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сам факт існування нового закону, звісно, на часі. Адже чинне законодавство про мобілізацію було створено в мирні часи, тоді, "коли Україна не мала викликів, які сьогодні постають перед суспільством під час повномасштабного російського вторгнення".