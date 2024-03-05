Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту № 10449 щодо посилення призову. На документ ще чекають правки, друге читання та підпис Зеленського.

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Розглядають три способи

Комітет вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у територіальні центри комплектування у різні способи.

За словами заступника голови Комітету Єгора Чернєва, розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК. Серед них:

особисто прийти й оновити дані;

зробити це у ЦНАПі;

зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Водночас посадовець наголосив на дотриманні військового обов'язку усіх військовозобов'язаних громадян.

Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок,

– зауважив Чернєв.

Водночас він повідомив, що нині щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках.

Крім того, комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

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