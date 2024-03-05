До мобілізаційного законопроєкту було внесено понад 4000 правок. Як йдеться у матеріалі The Washington Times, це може виглядати як спроба перекласти на парламент відповідальність за неминуче непопулярні рішення.

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Депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська заявила, що варто не боятися та почати серйозну розмову з суспільством щодо мобілізації. Політикиня підкреслила, що зараз вже не 2022 рік, "коли емоції взяли верх".

Військовим потрібна можливість демобілізації

Соломія Бобровська також підтримує запропоновані зміни до законопроєкту, що передбачають демобілізацію військовослужбовців, які вже пройшли тривалу службу на передовій. За її словами, наразі єдиний спосіб повернутися – це бути пораненим або вбитим.

Раніше вона наголошувала, що за два роки деякі військові навіть не мали ротацій або відпусток. Бобровська пояснювала, що це також знищує рівень мотивації в населення мобілізуватися та є наразі одним з найбільш болючих питань. За словами народної обраниці, зараз громадянина призивають до ЗСУ на "невизначений термін".

Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо