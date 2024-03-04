Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону прокоментував майбутнє ухвалення законопроєкту про мобілізацію. За його словами, терміни прийняття документу наприкінці березня – оптимістичні.

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Чому так багато правок: пояснення Корнієнка

Законопроєкт не складається з однієї фрази "призвати більше людей". Якби він такий був, то було би простіше. Там багато блоків, багато змін у багато законів – починаючи від змін до закону про військовий облік і закінчуючи змінами в закон про держслужбу. Тому в депутатів виникає багато ідей, але давайте об'єктивно: можна було би зупинитися і на цифрі в тисячу правок,

– сказав він.

Перший заступник голови Верховної Ради зізнався: не розуміє, навіщо деякі депутати під час війни вносять у такий важливий проєкт закону спамові правки (наприклад, змінюють коми, літери, назви тощо). Це затягує процес ухвалення документа.

Корнієнко припустив, яким буде новий законопроєкт про мобілізацію

"Та версія, яка буде в залі, – звичайно, вона буде відрізнятися від першого читання. За деякими параметрами м'якіша, але ми маємо досягати тих результатів, яких від нас чекає військове керівництво та взагалі військові", – висловився він.

Мета законопроєкту про мобілізацію – дати можливість поповнювати лави ЗСУ на постійній основі.

Цікаво! Денис Шмигаль говорив про законопроєкт схожим чином. На його думку, новий закон потрібен, щоб почути військових і врахувати їхні потреби. Старий закон розроблявся в мирний час, тож "таке законодавство потребує модифікації, модернізації, покращення".