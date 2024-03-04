Під час заходу стало відомо, що уряд розробляє нову систему бронювання від мобілізації. Прем'єр підкреслив, що усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет.

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Що розповів глава уряду про мобілізацію

Журналістка німецького телеканала ZDF спитала, наскільки важливо для українського суспільства ухвалення законопроєкту про мобілізацію і наскільки важливий сам факт наявності такого закону.

Мобілізація – передусім потреба наших військових. Українське суспільство має слухати і чути потреби наших військових, тому що від них сьогодні залежать наші життя, залежить існування нашої держави. Вони сьогодні на фронті, ризикують своїм життям, здоров'ям,

– пояснив Шмигаль.

Саме "почути військових", за словами прем'єра, і є основою комунікації про мобілізацію.

Також прем'єр відповів, що сам факт існування нового закону, звісно, на часі. Адже чинне законодавство про мобілізацію було створено в мирні часи, тоді, "коли Україна не мала викликів, які сьогодні постають перед суспільством під час повномасштабного російського вторгнення".

Таке законодавство потребує модифікації, модернізації, покращення, переконаний глава уряду. До того ж сьогодні існують цифрові технології, які дають можливість набагато справедливіше підходити до питань мобілізації.

Наостанок Денис Шмигаль висловив упевненість, що Верховна Рада підтримає новий законопроєкт, врахувавши і потреби військових, і те, про що просять Генштаб та Міноборони.

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