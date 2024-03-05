К мобилизационному законопроекту было внесено более 4000 поправок. Как говорится в материале The Washington Times, это может выглядеть как попытка переложить на парламент ответственность за неизбежно непопулярные решения.

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Депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская заявила, что стоит не бояться и начать серьезный разговор с обществом по мобилизации. Политик подчеркнула, что сейчас уже не 2022 год, "когда эмоции взяли верх".

Военным нужна возможность демобилизации

Соломия Бобровская также поддерживает предложенные изменения в законопроект, предусматривающие демобилизацию военнослужащих, которые уже прошли длительную службу на передовой. По ее словам, сейчас единственный способ вернуться – это быть раненым или убитым.

Ранее она отмечала, что за два года некоторые военные даже не имели ротаций или отпусков. Бобровская объясняла, что это также уничтожает уровень мотивации у населения мобилизоваться и является сейчас одним из самых болезненных вопросов. По словам народной избранницы, сейчас гражданина призывают в ВСУ на "неопределенный срок".

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно