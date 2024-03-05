Міністр прокоментував зокрема пропозиції обмежувати ухилянтів у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном, яку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав неконституційною.
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Має бути баланс між суспільним інтересом і обмеженням прав
Малюська зазначив, що він би не говорив про те, що якісь норми законопроєкту про мобілізацію є однозначно неконституційними. Це пояснюється тим, що наразі немає рішення Конституційного суду або практики Європейського суду з прав людини щодо подібних справ.
На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмеженні прав,
– пояснив міністр.
Він додав, що кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній, зваженій оцінці. Ті положення, які викликають обурення, потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів.
Що буде з блокуванням рахунків
На питання, чи можна буде блокувати рахунки ухилянтів, обмежувати певні операції з нерухомістю, та чи це правильно зараз робити, міністр юстиції відповів: "Складно сказати". Він додав, що законопроєкт, який розроблявся Міноборони за спеціальною процедурою, не надходив до них для ретельного аналізу, тобто правовий висновок від Мін'юсту він не отримав.
Блокування рахунків у банку – воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення,
– сказав Малюська.
У Мін'юсті запропонували примусову мобілізацію засуджених
- У Мін'юсті заявили, що знайшли суттєве поповнення для українського війська – йдеться про певні категорії засуджених. Наразі відповідно до закону України мобілізувати людей із судимістю не можна. Якщо виправити це, то ЗСУ можна поповнити понад 50 тисячами осіб.
Так, за словами міністра юстиції Дениса Малюська, до Збройних Сил можна залучити цілі дві великі категорії громадян. Йдеться про тих, хто перебуває у в'язниці та тих, хто вийшли на свободу. Вони могли зовсім не сидіти у в'язниці, але колись отримали вирок про те, що вони вчинили злочин. Це люди, які мають непогашену судимість. Вона може тривати роками після того, як вони відбули своє покарання.
Глава Мін'юсту також прокоментував можливість скорочення терміну відбування покарання у місцях позбавлення волі учасникам бойових дій. За словами Малюська, це було б добрим стимулом для засуджених гарно виконувати свої обов'язки як військових.