Міністр прокоментував зокрема пропозиції обмежувати ухилянтів у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном, яку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав неконституційною.

Читайте також Кого зі студентів позбавлять права на відстрочку від мобілізації

Має бути баланс між суспільним інтересом і обмеженням прав

Малюська зазначив, що він би не говорив про те, що якісь норми законопроєкту про мобілізацію є однозначно неконституційними. Це пояснюється тим, що наразі немає рішення Конституційного суду або практики Європейського суду з прав людини щодо подібних справ.

На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмеженні прав,

– пояснив міністр.

Він додав, що кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній, зваженій оцінці. Ті положення, які викликають обурення, потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів.

Що буде з блокуванням рахунків

На питання, чи можна буде блокувати рахунки ухилянтів, обмежувати певні операції з нерухомістю, та чи це правильно зараз робити, міністр юстиції відповів: "Складно сказати". Він додав, що законопроєкт, який розроблявся Міноборони за спеціальною процедурою, не надходив до них для ретельного аналізу, тобто правовий висновок від Мін'юсту він не отримав.

Блокування рахунків у банку – воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення,

– сказав Малюська.

У Мін'юсті запропонували примусову мобілізацію засуджених