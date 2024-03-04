Чи скорочуватимуть термін відбування покарання ув'язненим, які стали на захист України, відповів міністр юстиції Денис Малюська.

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Чи будуть скорочувати термін відбування покарання

Очільник Мін'юсту зазначив, що оптимальним було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.

Гарне виконання своїх обов'язків як військового та певні досягнення – це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались,
– підкреслив Малюська.

Додав, це можливий шанс ув'язненим показати, що вони ресоціалізувалися, є безпечними, воюють і перебувають на одному боці з усіма нами.

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Які категорії засуджених можуть долучитися до ЗСУ

  • Розгляд поправок до нового законопроєкту ще триває. Частина з них пропонує дозволити засудженим долучатися до ЗСУ.
  • Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сказав, що справді військова служба для засуджених можлива.
  • Федір Веніславський розповів, що працюють над тим, аби засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його у в'язниці, змогли бути мобілізовані, взяті на військовий облік.
  • Втім, це стосується й українців, що засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі.
  • Водночас розглядають й іншу категорію. Зокрема тих, хто перебуває за ґратами. За умови, що вони не засуджені за злочини проти основ національної безпеки, статевої свободи людини і деяких інших найбільш чутливих злочинів.
  • "Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за їхньої згодою", – наголосив Федір Веніславський.