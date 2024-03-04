Будут ли сокращать срок отбывания наказания заключенным, которые стали на защиту Украины, ответил министр юстиции Денис Малюська.
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Будут ли сокращать срок отбывания наказания
Глава Минюста отметил, что оптимальным было бы зачисление службы в определенных пропорциях к отбытому наказанию.
Хорошее выполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения – это вполне должен был бы быть фактор для того, чтобы суд или сокращал, или освобождал от отбывания наказания, даже если сроки еще не исчерпались,
– подчеркнул Малюська.
Добавил, это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, являются безопасными, воюют и находятся на одной стороне со всеми нами.
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Какие категории осужденных могут присоединиться к ВСУ
- Рассмотрение поправок к новому законопроекту еще продолжается. Часть из них предлагает разрешить осужденным участвовать в ВСУ.
- Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказал, что действительно военная служба для осужденных возможна.
- Федор Вениславский рассказал, что работают над тем, чтобы осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в тюрьме, смогли быть мобилизованы, взяты на воинский учет.
- Впрочем, это касается и украинцев, осужденных с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденных, которые физически находятся на свободе.
- В то же время рассматривают и другую категорию. В частности тех, кто находится за решеткой. При условии, что они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.
- "Эти категории с учетом указанных исключений смогут поступить на военную службу по мобилизации в военное время с их согласия", – подчеркнул Федор Вениславский.