Министр прокомментировал в частности предложения ограничивать уклонистов в пользовании их счетами или в операциях с имуществом, которое омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал неконституционным.
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Должен быть баланс между общественным интересом и ограничением прав
Малюська отметил, что он бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта о мобилизации являются однозначно неконституционными. Это объясняется тем, что пока нет решения Конституционного суда или практики Европейского суда по правам человека по подобным делам.
На период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограничении прав,
– пояснил министр.
Он добавил, что каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной, взвешенной оценке. Те положения, которые вызывают возмущение, нужно оценивать с точки зрения баланса интересов.
Что будет с блокировкой счетов
На вопрос, можно ли будет блокировать счета уклонистов, ограничивать определенные операции с недвижимостью, и правильно ли это сейчас делать, министр юстиции ответил: "Сложно сказать". Он добавил, что законопроект, который разрабатывался Минобороны по специальной процедуре, не поступал к ним для тщательного анализа, то есть правовое заключение от Минюста он не получил.
Блокировка счетов в банке – оно самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Воздержусь от комментария. Оценим, если будет обращение,
– сказал Малюська.
В Минюсте предложили принудительную мобилизацию осужденных
- В Минюсте заявили, что нашли существенное пополнение для украинской армии – речь идет об определенных категориях осужденных. Сейчас в соответствии с законом Украины мобилизовать людей с судимостью нельзя. Если исправить это, то ВСУ можно пополнить более 50 тысячами человек.
Так, по словам министра юстиции Дениса Малюська, в Вооруженные Силы можно привлечь целых две большие категории граждан. Речь идет о тех, кто находится в тюрьме и тех, кто вышли на свободу. Они могли совсем не сидеть в тюрьме, но когда-то получили приговор о том, что они совершили преступление. Это люди, которые имеют непогашенную судимость. Она может длиться годами после того, как они отбыли свое наказание.
Глава Минюста также прокомментировал возможность сокращения срока отбывания наказания в местах лишения свободы участникам боевых действий. По словам Малюська, это было бы хорошим стимулом для осужденных хорошо выполнять свои обязанности как военных.