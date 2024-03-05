Министр прокомментировал в частности предложения ограничивать уклонистов в пользовании их счетами или в операциях с имуществом, которое омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал неконституционным.

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Должен быть баланс между общественным интересом и ограничением прав

Малюська отметил, что он бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта о мобилизации являются однозначно неконституционными. Это объясняется тем, что пока нет решения Конституционного суда или практики Европейского суда по правам человека по подобным делам.

На период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограничении прав,

– пояснил министр.

Он добавил, что каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной, взвешенной оценке. Те положения, которые вызывают возмущение, нужно оценивать с точки зрения баланса интересов.

Что будет с блокировкой счетов

На вопрос, можно ли будет блокировать счета уклонистов, ограничивать определенные операции с недвижимостью, и правильно ли это сейчас делать, министр юстиции ответил: "Сложно сказать". Он добавил, что законопроект, который разрабатывался Минобороны по специальной процедуре, не поступал к ним для тщательного анализа, то есть правовое заключение от Минюста он не получил.

Блокировка счетов в банке – оно самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Воздержусь от комментария. Оценим, если будет обращение,

– сказал Малюська.

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