Не все залежить від України, – військовослужбовець про можливість демобілізації

Демобілізація в Україні наразі непередбачена новим законом про мобілізацію. Проте у законодавстві зазначені певні підстави, за наявності яких можливе звільнення зі служби. Водночас ситуація в Україні здатна у будь-який момент загостритись, і тоді процедура тривалого відпочинку бійців не зможе бути реалізована.

Експерт із безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що закон про демобілізацію формально може з'явитися. Однак на шляху його реалізації можуть виникнути перепони.

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Держава має знайти стимули

Наразі суспільству та військовим, за його словами, потрібно готуватись до того, що можуть скластися обставини, коли сама процедура тривалого відпочинку бійців, які понад 2,5 – 3 роки перебувають на фронті, не зможе відбутися.

Не все залежить від України. На заваді цього може встати напружена ситуація на лінії фронту або невпевненість партнерів України. Це може призвести до того, що ЗСУ не зможе вчасно і в достатній кількості отримувати озброєння, боєприпаси. І тоді, як завжди, мужністю, героїзмом та кров'ю українського бійця будемо компенсувати бажання відпочити та втому від війни, які інколи демонструють наші союзники,

– наголосив військовослужбовець.

Цей закон, на його думку, може бути певним кроком на шляху суспільних очікувань, зокрема, з боку бійців Сил оборони, які з перших днів війни перебувають на фронті. Разом з тим усвідомлюємо, що це скоріше великі бажання, які можуть бути реалізовані тільки за певних умов.

Однією з найважливіших є те, що держава знайде важелі не лише карального, але і стимулювального характеру. Це можуть бути не тільки гроші, а також мотиви, які тримають українців зараз на фронті. Держава, зокрема, має дбати про родини військовослужбовців, які будуть змушені і після 3 років війни перебувати на лінії фронту, і про військових, що зазнали поранення та перебувають на тривалому лікуванні,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Член Комітету з нацбезпеки, нардеп Федір Веніславський наголосив, що питання звільнення з військової служби під час воєнного стану має "політичне, оборонне та безпекове значення". З погляду політики, вигідно давати надію військовим, що їх можуть звільнити впродовж певного часу. Однак, за його словами, ситуація на фронті залишається дуже складною.

Зрозуміло, що велика частина цих питань також залежить від можливостей української економіки.

В цьому напрямку потрібно думати. Особливо, коли на непріоритетні напрямки, які прямо не пов'язані з питаннями безпеки і оборони, знаходяться в бюджеті гроші. Водночас є кричущі історії, коли бійці перебувають на тривалому лікуванні і не можуть ані забезпечити фізично себе, ані матеріально свої родини,

– пояснив Іван Варченко.

Всі ці мотиваційні речі, додав він, надзвичайно важливі, зокрема, для того, щоб потенційний військовослужбовець чи військовослужбовиця зробили крок до служби зі зброєю в руках.

Нагадаємо, що відповідно до статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", існує низка підстав, які передбачають дозвіл на звільнення з армії під час воєнного стану. Більше можна дізнатися з цього матеріалу.