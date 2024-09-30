Не все зависит от Украины, – военнослужащий о возможности демобилизации

Демобилизация в Украине пока не предусмотрена новым законом о мобилизации. Однако в законодательстве указаны определенные основания, при наличии которых возможно увольнение со службы. В то же время ситуация в Украине способна в любой момент обостриться, и тогда процедура длительного отдыха бойцов не сможет быть реализована.

Эксперт по безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что закон о демобилизации формально может появиться. Однако на пути его реализации могут возникнуть преграды.

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Государство должно найти стимулы

Сейчас обществу и военным, по его словам, нужно готовиться к тому, что могут сложиться обстоятельства, когда сама процедура длительного отдыха бойцов, которые более 2,5 – 3 года находятся на фронте, не сможет состояться.

Не все зависит от Украины. Помешать этому может напряженная ситуация на линии фронта или неуверенность партнеров Украины. Это может привести к тому, что ВСУ вовремя и в достаточном количестве не получат вооружение, боеприпасы. И тогда, как всегда, мужеством, героизмом и кровью украинского бойца будем компенсировать желание отдохнуть и усталость от войны, которые иногда демонстрируют наши союзники,

– подчеркнул военнослужащий.

Этот закон, по его мнению, может быть определенным шагом на пути общественных ожиданий, в частности, со стороны бойцов Сил обороны, которые с первых дней войны находятся на фронте. Вместе с тем осознаем, что это скорее большие желания, которые могут быть реализованы только при определенных условиях.

Одним из важнейших является то, что государство найдет рычаги не только карательного, но и стимулирующего характера. Это могут быть не только деньги, а также мотивы, которые держат украинцев сейчас на фронте. Государство, в частности, должно заботиться о семьях военнослужащих, которые будут вынуждены и после 3 лет войны находиться на линии фронта, и о военных, получивших ранения и находящихся на длительном лечении,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Член Комитета по нацбезопасности, нардеп Федор Вениславский отметил, что вопрос увольнения с военной службы во время военного положения имеет "политическое, оборонное и безопасностное значение". С точки зрения политики, выгодно давать надежду военным, что их могут освободить в течение определенного времени. Однако, по его словам, ситуация на фронте остается очень сложной.

Понятно, что большая часть этих вопросов также зависит от возможностей украинской экономики.

В этом направлении нужно думать. Особенно, когда на неприоритетные направления, которые прямо не связаны с вопросами безопасности и обороны, находятся в бюджете деньги. В то же время есть вопиющие истории, когда бойцы находятся на длительном лечении и не могут ни обеспечить физически себя, ни материально свои семьи,

– пояснил Иван Варченко.

Все эти мотивационные вещи, добавил он, чрезвычайно важны, в частности, для того, чтобы потенциальный военнослужащий или военнослужащая сделали шаг к службе с оружием в руках.

Напомним, что в соответствии со статьей 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе", существует ряд оснований, которые предусматривают разрешение на увольнение из армии во время военного положения. Больше можно узнать из этого материала.