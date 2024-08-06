Член Комитета по нацбезопасности, нардеп Федор Вениславский заявил, что пока такого законопроекта нет, и его не стоит ожидать в ближайшее время.

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Почему демобилизация сейчас невозможна

Вопрос мобилизации – наиболее болезненный и сложный, отметил Вениславский. По его словам, украинцы стали заложниками популистских идей отдельных политиков, которые вбросили в публичное пространство сначала как идею, а затем как законодательную инициативу возможность для военных быть уволенными с военной службы во время действия военного положения.

История мировых войн на сегодня не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны осуществляли бы комплексные меры по увольнению защитников с военной службы,

– отметил нардеп.

Чиновник подчеркнул, что этот вопрос имеет политическое, оборонное значение, а также затрагивает ситуацию по безопасности. Политически выгодно обнадеживать военных, что они в течение определенного времени смогут уволиться. Но, к большому сожалению, отметил Вениславский, ситуация на фронте остается очень сложной. Кроме того, это выглядит еще более недостижимым на фоне успешных действий агрессора по расширению оккупационной армии в Украине путем финансовых поощрений.

Отдельно Вениславский высказался относительно снижения мобилизационного возраста до 18 лет.